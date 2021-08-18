"Москва и мир": новая схема движения и землетрясение на Гаити

На Комсомольской площади, где идет масштабная реконструкция, изменили схему движения и перенесли парковки. Благодаря этому один из крупнейших транспортных узлов в столице разгрузится от заторов. Так, у трех вокзалов организовали зоны короткой остановки, где водителям можно находиться 5 минут. Этого достаточно, чтобы высадить или посадить пассажиров.

Также на площади трех вокзалов реконструируют старый Каланчевский путепровод. Ему вернут вид, изначально задуманный архитектором Щусевым. Кроме того, увеличат количество железнодорожных путей – с двух до четырех. Одновременно с этим идет ремонт платформы Каланчевская и строительство вестибюля. После завершения работ пропускная способность участка увеличится вдвое, и специалисты начнут прорабатывать запуск МЦД-4.

На Гаити число погибших в результате землетрясения достигло почти две тысячи. Еще около 10 тысяч пострадали. Медики признаются, что не справляется с огромных количеством пациентов. При этом власти не исключают того, что это не окончательные цифры, так как поисково- спасательная операция была на время были приостановлена.

Разбору завалов помешал тропический шторм "Грейс", обрушившийся на побережье страны в ночь на вторник. Причем стихия атаковала именно юго-западный регион, наиболее пострадавший от землетрясения. Некоторые населенные пункты оказали блокированы из-за многочисленных оползней, вызванных тропическим ливнем. Реки вышли из берегов. Палаточные лагеря, в которых разместили пострадавших гаитян, затоплены.

Спасатели говорят, что не хватает вертолетов и самолетов. Доставка продовольствия и медикаментов в зону бедствия затруднена. В стране в течение месяца будет действовать режим чрезвычайного положения.

100 тысяч рублей помимо иммунитета – такую сумму могут выиграть вакцинированные россияне. Постановление о специальной программе поощрения подписал Михаил Мишустин. Розыгрыш призов будет проходить с 1 сентября по 1 декабря на официальном сайте лотереи.

Денежный приз получат 1 000 человек. Их выберет алгоритм случайных чисел на основе данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Победителям нужно будет указать номер банковской карты в своей учетной записи. Деньги перечислят в течение полугода.

Первую прививку сделали уже более 40 миллионов россиян. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные региональных властей. Кстати, скоро в РФ появится пятая вакцина. Такой анонс сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что разработка новых препаратов, в том числе вакцин, блокирует распространение вируса.