"Москва и мир": юбилейный электробус и события в Кабуле

На столичные маршруты вышел 700-й электробус. Об этом своем блоге сообщил Сергей Собянин. Юбилейную машину собрали на вагоностроительном заводе в Сокольниках. До конца года парк экологически чистых электробусов продолжит пополняться и большинство новинок будут также московской сборки.

Электробусы в столице курсируют по 56 маршрутам. Они оснащены USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем. Кроме того, они низкопольные. Сейчас электробусный парк столицы является крупнейшим в Европе.

Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года. Об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что теперь ей смогут воспользоваться больше россиян.

Премьер также рассказал, что правительство направит дополнительные средства на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. На это выделят более 21 миллиарда рублей. Михаил Мишустин отметил, что такая адресная помощь важна для родителей, тем более если есть материальные сложности.

Захватившие власть в Афганистане радикалы потребовали от США вывести свои войска из страны до 11 сентября.

Стало известно, что "Талибан", террористическая организация, запрещенная в России, приостановила все гражданские рейсы в Кабул. По предварительным данным, возобновить работу воздушная гавань сможет лишь в субботу, 21 августа.

Ранее местные СМИ сообщили о звуках выстрелов, которые раздались близи объекта. По некоторым данным, предупредительный огонь открыли талибы, чтобы прекратить давку и разогнать толпу. Накануне в аэропорту при попытке штурмовать самолеты, погибли не менее 7 человек. Ситуация повторилась и сегодня утром. Тысячи афганцев пытались прорваться на взлетно-посадочную полосу в надежде покинуть Афганистан.

Между тем, представители боевиков выступили с рядом заявлений. Они объявили всеобщую амнистию в стране, в том числе и для правительственных чиновников, и призвали госслужащих возвращаться к работе. Также талибы гарантируют женщинам право и возможность получать образование и вести привычный образ жизни.