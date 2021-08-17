"Москва и мир": благоустройство острова Балчуг и события в Афганистане

17 августа, 20:00
Благоустройство острова Балчуг вышло на финишную прямую. Уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство. В настоящий момент заканчиваются работы на четырех набережных: Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской. Им вернут исторический облик, поменяют архитектурно-художественную подсветку и освещение.
На время работ набережные и прилегающие улицы не закроют для водителей и пешеходов. Движение ограничат только в ходе финальной укладки асфальта. Кроме того, для пассажиров общественного транспорта на острове обустроят удобные остановки, оснащенные устройствами для зарядки гаджетов.
За последние 10 лет в столице отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади.
Экипаж самолета, потерпевшего крушение под Кубинкой, погиб. Информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации. На борту Ил-112B находились трое человек, включая командира – заслуженного летчика-испытателя, Героя России Николая Куимова. Они должны были принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021" и проводили тренировочный полет. Сейчас на месте авиакатастрофы работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии, причиной крушения самолета стало возгорание правого двигателя. Ил-112B упал в Одинцовском районе поблизости от населенного пункта. В "Ростехе" сообщили, что экипаж до последнего момента пытался спасти самолет и одновременно с этим уводил борт от жилых домов.
Захватившие власть в Афганистане радикалы потребовали от США вывести свои войска из страны до 11 сентября.
Стало известно, что "Талибан", террористическая организация, запрещенная в России, приостановила все гражданские рейсы в Кабул. По предварительным данным, возобновить работу воздушная гавань сможет лишь в субботу, 21 августа.
Ранее местные СМИ сообщили о звуках выстрелов, которые раздались близи объекта. По некоторым данным, предупредительный огонь открыли талибы, чтобы прекратить давку и разогнать толпу. Накануне в аэропорту при попытке штурмовать самолеты, погибли не менее 7 человек. Ситуация повторилась и сегодня утром. Тысячи афганцев пытались прорваться на взлетно-посадочную полосу в надежде покинуть Афганистан.
Между тем, представители боевиков выступили с рядом заявлений. Они объявили всеобщую амнистию в стране, в том числе и для правительственных чиновников, и призвали госслужащих возвращаться к работе. Также талибы гарантируют женщинам право и возможность получать образование и вести привычный образ жизни.
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