"Москва и мир": благоустройство Балчуга и паралимпийская деревня

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Благоустройство острова Балчуг вышло на финишную прямую. Уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство. В настоящий момент заканчиваются работы на четырех набережных: Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской. Им вернут исторический облик, поменяют архитектурно-художественную подсветку и освещение.
На время работ набережные и прилегающие улицы не закроют для водителей и пешеходов. Движение ограничат только в ходе финальной укладки асфальта. Кроме того, для пассажиров общественного транспорта на острове обустроят удобные остановки, оснащенные устройствами для зарядки гаджетов.
За последние 10 лет в столице отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади.
В Японии открылась паралимпийская деревня. Организаторы решили по этому случаю торжеств не устраивать. Мероприятие прошло также тихо, как и в случае с олимпийской деревней. Место, где будут жить атлеты расположено на берегу Токийского залива. Там оборудовано около 8 тысяч спальных мест. Здания не пришлось возводить заново.
Меньше чем за неделю деревню олимпийскую преобразовали в паралимпийскую. Например, на ее территории появился сервис-центр, в котором можно отремонтировать протез, инвалидные кресла и многое другое. Что осталось неизменным, так это ограничения, связанные с защитой от коронавируса.
Атлеты обязаны прибыть в деревню за пять дней до начала своих соревнований и покинуть ее в течение двух суток после их завершения. На территории деревни будет круглосуточно работать специальный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Кроме того, атлетам предстоит ежедневно сдавать тест, а также носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование.Паралимпийские игры в Токио, которые стартуют через неделю, продлятся до 5 сентября.
Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года. Об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что теперь ей смогут воспользоваться больше россиян.
Премьер также рассказал, что правительство направит дополнительные средства на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. На это выделят более 21 миллиарда рублей. Михаил Мишустин отметил, что такая адресная помощь важна для родителей, тем более если есть материальные сложности.
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