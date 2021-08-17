"Москва и мир": электробус и паралимпийская деревня

На столичные маршруты вышел 700-й электробус. Об этом своем блоге сообщил Сергей Собянин. Юбилейную машину собрали на вагоностроительном заводе в Сокольниках. До конца года парк экологически чистых электробусов продолжит пополняться и большинство новинок будут также московской сборки.

Электробусы в столице курсируют по 56 маршрутам. Они оснащены USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем. Кроме того, они низкопольные. Сейчас электробусный парк столицы является крупнейшим в Европе.

В Японии открылась паралимпийская деревня. Организаторы решили по этому случаю торжеств не устраивать. Мероприятие прошло также тихо, как и в случае с олимпийской деревней. Место, где будут жить атлеты расположено на берегу Токийского залива. Там оборудовано около 8 тысяч спальных мест. Здания не пришлось возводить заново.

Меньше чем за неделю деревню олимпийскую преобразовали в паралимпийскую. Например, на ее территории появился сервис-центр, в котором можно отремонтировать протез, инвалидные кресла и многое другое. Что осталось неизменным, так это ограничения, связанные с защитой от коронавируса.

Атлеты обязаны прибыть в деревню за пять дней до начала своих соревнований и покинуть ее в течение двух суток после их завершения. На территории деревни будет круглосуточно работать специальный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Кроме того, атлетам предстоит ежедневно сдавать тест, а также носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование.Паралимпийские игры в Токио, которые стартуют через неделю, продлятся до 5 сентября.

Владимир Путин дал правительству и главам регионов поручения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Прежде всего, речь идет о подтоплениях и лесных пожарах. По распоряжению президента, чиновникам нужно рассмотреть вопрос о возмещении людям расходов на ремонт жилья, пострадавшего от стихии.

Кроме того, региональные власти должны обеспечить своевременное начало учебного года в районах, которых затронуло ненастье, а кабмин предложить новые меры. Некоторые инициативы уже известны. Так, страхование имущества граждан, которые живут в зонах постоянного подтопления, хотят сделать обязательным, а строительство новых домов в таких зонах ограничить.

Все предложения Михаил Мишустин и губернаторы, должны предоставить президенту до 1 сентября. А до 20 августа правительству нужно выполнить еще одно поручение Владимира Путина – отправить в оздоровительные лагеря детей из Якутии. Регион все еще охвачен пожарами. По данным Рослесхоза, там сгорело уже более семи миллионов гектаров леса.