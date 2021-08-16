"Москва и мир": оплата "лицом" в столичном метро и ситуация в Афганистане

Систему Face Pay теперь тестируют на Арбатско-покровской линии московского метро. Ранее ее уже пробовали на Филевской, а на очереди – Калужско-Рижская и Солнцевская линии.

Как отмечают в Дептрансе, Face Pay (так называемая оплата "лицом") – надежная и удобная система. Она позволяет сократить все процессы до минимума. Для того, чтобы оплатить поездку новым способом, пассажирам нужно привязать к номеру телефона свою фотографию, банковскую карту и "Тройку". Камера считывает портрет пассажира и сопоставляет его с изображением на загруженном снимке. Затем идет списание денег.

Пока систему проверяют на ограниченном числе людей. Но позже фокус-группу расширят, а Face Pay подключат на всех линиях подземки. Перед этим в приложение "Московский транспорт" добавят биометрию.

В ЦОДД отметили, что данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к которым нет ни у кого, а банки обеспечивают защиту платежных данных.

С 27 августа количество регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю на каждое направление. Об этом сообщили в нашем оперштабе.

В настоящее время на египетские курорты летают по пять самолетов. Чартеров же туда пока нет. Их запуск ожидают в октябре. В Ассоциации туроператоров ранее сообщили, что первые самолеты на египетские курорты в августе уже улетали полностью загруженные российскими туристами.

Также в оперштабе пообещали в скором времени увеличить количество рейсов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таждикистан. Так, например, летать из Москвы в Будапешт самолеты будут 7 раз в неделю.

Кроме того, с 27 августа Россия снимает ограничения на чартерные и регулярные рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею. А вот в Танзанию полеты еще не разрешены. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в этой стране авиасообщение запустят не ранее 2 сентября.

Вылеты из аэропорта Кабула временно приостановлены. На такие меры вынуждены были пойти военные США. Им необходимо время, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Ранее из-за хаоса, который царит на объекте, погибли не менее пяти человек. Они пытались уцепиться за улетающие самолеты.

При этом талибы утверждают, что бывшим афганским чиновникам, оставшимся в стране ничего не угрожает. Захватившие власти радикалы уверяют, что все попытки мародерства незамедлительно пресекаются.

Члены Талибана, организации, запрещенной в России, накануне без боя вошли в столицу Афганистана и захватили президентский дворец. Глава страны Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну. Боевики заявили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан. Именно так называлось государство, существовавшее 5 лет до 2001 года.

Спецпредставитель президента России Замир Кабулов подчеркнул, что Москва готова работать с переходным правительством. Он обратил также внимание, что не только в Кабуле, но и в других городах, захваченных радикалами, беспорядков нет.