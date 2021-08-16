"Москва и мир": открытие Большого Каменного моста и землетрясение на Гаити

В Москве раньше срока после ремонта открыли Большой Каменный мост. Изначально предполагалось, что работы будут закончены в конце года. В итоге же работы шли 14 месяцев.

Это был первый капремонт со времени постройки моста в 1938 году. Более чем за 80 лет на его конструкциях появились трещины, также обветшали опоры.

С Большого Каменного моста теперь можно увидеть, как идет благоустройство на острове Балчуг. Там завершают ремонт четырех набережных и Репинского сквера. Также в отреставрированном здании исторической электростанции готовятся открывать дом культуры "ГЭС-2".

Более 40 частных домов и 80 придомовых территорий остаются затопленными в Новороссийске. В ночь на 16 августа на город обрушился ливень. Причем настолько сильный, что некоторые улицы превратились в реки.

Видео катаклизма выкладывают в Сеть местные жители и туристы. На кадрах видно, что некоторым автомобилям вода доходит чуть ли не до крыши. К ликвидации последствий ливня в Новороссийске подключены все городские службы, задействована спецтехника.

Непогода накрыла и другие города Кубани. Так, стихия уже четвертые сутки продолжает испытывать Анапу. Из-за ливней пляжи города разрушены, а грязные потоки несутся в море. На одной из улиц прорубили траншею, чтобы снизить уровень воды. В городе продолжают работу пункты приема заявлений от жителей, чьи дома или дворы затопило.

Ливни не обошли и Геленджик. Вчера за несколько часов там выпало почти четыре месячные нормы осадков. В городе включали сирены оповещения о возможном подтоплении. Кроме того, было принято решение обесточить центр Геленджика. Сейчас электроснабжение восстановили.

На Гаити продолжается поисково-спастельная операция. Сотрудники спецслужб и волонтеры стараются найти под завалами выживших. Работы ведутся максимально быстро, так как вслед за землетрясением на остров обрушится еще одна стихия. В ближайшее время тропический шторм "Грейс" принесет на Гаити мощные ливни с наводнениями и оползнями.

В настоящий момент жертвами мощного землетрясения в стране стали около 1 300 человек, еще почти 6 тысяч ранены. Из-за большого количества пострадавших местные больницы переполнены, не хватает медицинского оборудования и лекарств.

По официальным данным, на Гаити полностью разрушены 7 тысяч жилых домов. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения в республике.

Свою готовность оказать пострадавшему региону гуманитарную помощь заявили Красный Крест и ряд стран. На остров уже отправлены самолеты с десятками тоннами груза.