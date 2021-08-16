"Москва и мир": система Face Pay в метро и обстановка в Афганистане

Систему Face Pay теперь тестируют на Арбатско-покровской линии московского метро. Ранее ее уже пробовали на Филевской, а на очереди – Калужско-Рижская и Солнцевская линии.

Как отмечают в Дептрансе, Face Pay (так называемая оплата "лицом") – надежная и удобная система. Она позволяет сократить все процессы до минимума. Для того, чтобы оплатить поездку новым способом, пассажирам нужно привязать к номеру телефона свою фотографию, банковскую карту и "Тройку". Камера считывает портрет пассажира и сопоставляет его с изображением на загруженном снимке. Затем идет списание денег.

Пока систему проверяют на ограниченном числе людей. Но позже фокус-группу расширят, а Face Pay подключат на всех линиях подземки. Перед этим в приложение "Московский транспорт" добавят биометрию.

В ЦОДД отметили, что данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к которым нет ни у кого, а банки обеспечивают защиту платежных данных.

Более 40 частных домов и 80 придомовых территорий остаются затопленными в Новороссийске. В ночь на 16 августа на город обрушился ливень. Причем настолько сильный, что некоторые улицы превратились в реки.

Видео катаклизма выкладывают в Сеть местные жители и туристы. На кадрах видно, что некоторым автомобилям вода доходит чуть ли не до крыши. К ликвидации последствий ливня в Новороссийске подключены все городские службы, задействована спецтехника.

Непогода накрыла и другие города Кубани. Так, стихия уже четвертые сутки продолжает испытывать Анапу. Из-за ливней пляжи города разрушены, а грязные потоки несутся в море. На одной из улиц прорубили траншею, чтобы снизить уровень воды. В городе продолжают работу пункты приема заявлений от жителей, чьи дома или дворы затопило.

Ливни не обошли и Геленджик. Вчера за несколько часов там выпало почти четыре месячные нормы осадков. В городе включали сирены оповещения о возможном подтоплении. Кроме того, было принято решение обесточить центр Геленджика. Сейчас электроснабжение восстановили.

Не менее пяти человек погибли во время стрельбы в аэропорту Кабула. Предупредительный огонь открыли американские военные, чтобы сдержать толпу, которая прорвалась на летное поле. В основной массе, это местные жители, которые пытаются покинуть Афганистан, после того, как представители Талибана (организации, запрещенной в России), заявили о захвате власти в стране.

Из исламской республики в экстренном порядке вывозят сотрудников дипмиссий. Кабульский аэропорт пока остается под контролем сил НАТО. Всю остальную территорию Афганистана талибы взяли под контроль.

Накануне без боя они вошли в столицу и захватили президентский дворец. Глава страны Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну. Боевики заявили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан. Именно так называлось государство, существовавшее 5 лет до 2001 года.

Ситуацию в республике обсудят на экстренном заседании СовБеза ООН. Пока страны не спешат признавать "Талибан" законной властью в Афганистане. Спецпредставитель президента России Замир Кабулов подчеркнул, что Москва готова работать с переходным правительством. Более категорично высказался британский премьер Борис Джонсон. Он заявил, что Лондон не признает "Талибан" законной властью.