"Москва и мир": награды олимпийским чемпионам и наводнение в Турции

Приятный бонус к медалям получили столичные спортсмены-участники Олимпийских игр в Токио. Сергей Собянин вручил атлетам сертификаты на денежные премии.

Победителям соревнований полагается четыре миллиона рублей. Серебряным призерам – 2,5 миллиона рублей, бронзовым медалистам – 1,7 миллиона рублей. Денежное вознаграждение также получили и наставники олимпийцев-победителей.

Россию на Олимпиаде в Токио представляли 103 москвича. Они завоевали 28 трофеев: в фехтовании, спортивной гимнастике, теннисе, греко-римской борьбе, синхронном плавании и других видах спорта.

Двоих мужчин, которые скрывали у себя беглецов из Истринского изолятора, привлекут к суду. Против них возбудили уголовное дело и обвиняют в пособничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сначала преступников приютил их знакомый в Лобне, а затем житель Подольска. Тем не менее, беглецов нашли.

На свободе по-прежнему остаются двое. В том числе, Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. В Следственном комитете предупреждают, что за любую помощь беглецам грозит уголовное наказание.

В Турции минувшей ночью спасатели обнаружили тела еще 10 погибших. Таким образом, число жертв наводнения возросло до 27, еще один человек числится пропавшим без вести. Мощные ливни накрыли северные регионы страны два дня назад.

Грязевые потоки превратили улицы населенных пунктов в бурные реки, повреждены дома и машины. Сотни деревень остались без электричества. Спасатели вывозили людей из пострадавших районов на вертолетах и лодках, эвакуированы почти две тысячи человек.

В Италии продолжают борьбу с лесными пожарами. Стихия унесла жизни пяти человек. Распространению огня способствует жара. Температура местами превышает отметку в 48 градусов. Самая тяжелая ситуация в Калабрии и на Сицилии.

Огонь продолжает наступление и на греческом полуострове Пелопоннеса. Всего в стране с конца июля выжжено более 100 тысяч гектаров. И дело не только в аномальной жаре. В Греции задержаны уже почти 120 поджигателей. Кто-то из них спровоцировал возникновение пожара по неосторожности, но есть и те, что действовали умышленно.