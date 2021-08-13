"Москва и мир": награды олимпийским чемпионам и наводнение в Турции

20:00
Приятный бонус к медалям получили столичные спортсмены-участники Олимпийских игр в Токио. Сергей Собянин вручил атлетам сертификаты на денежные премии.
Победителям соревнований полагается четыре миллиона рублей. Серебряным призерам – 2,5 миллиона рублей, бронзовым медалистам – 1,7 миллиона рублей. Денежное вознаграждение также получили и наставники олимпийцев-победителей.
Россию на Олимпиаде в Токио представляли 103 москвича. Они завоевали 28 трофеев: в фехтовании, спортивной гимнастике, теннисе, греко-римской борьбе, синхронном плавании и других видах спорта.
Двоих мужчин, которые скрывали у себя беглецов из Истринского изолятора, привлекут к суду. Против них возбудили уголовное дело и обвиняют в пособничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Сначала преступников приютил их знакомый в Лобне, а затем житель Подольска. Тем не менее, беглецов нашли.
На свободе по-прежнему остаются двое. В том числе, Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. В Следственном комитете предупреждают, что за любую помощь беглецам грозит уголовное наказание.
В Турции минувшей ночью спасатели обнаружили тела еще 10 погибших. Таким образом, число жертв наводнения возросло до 27, еще один человек числится пропавшим без вести. Мощные ливни накрыли северные регионы страны два дня назад.
Грязевые потоки превратили улицы населенных пунктов в бурные реки, повреждены дома и машины. Сотни деревень остались без электричества. Спасатели вывозили людей из пострадавших районов на вертолетах и лодках, эвакуированы почти две тысячи человек.
В Италии продолжают борьбу с лесными пожарами. Стихия унесла жизни пяти человек. Распространению огня способствует жара. Температура местами превышает отметку в 48 градусов. Самая тяжелая ситуация в Калабрии и на Сицилии.
Огонь продолжает наступление и на греческом полуострове Пелопоннеса. Всего в стране с конца июля выжжено более 100 тысяч гектаров. И дело не только в аномальной жаре. В Греции задержаны уже почти 120 поджигателей. Кто-то из них спровоцировал возникновение пожара по неосторожности, но есть и те, что действовали умышленно.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: