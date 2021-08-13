"Москва и мир": погода в столице и наводнение в Турции

За последние десятилетия климат в России существенно изменился, заявили синоптики. По словам специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, изменения затронули все показатели: среднюю температуру, количество осадков, их интенсивность и многое другое. Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе наблюдений за 30 лет.

В этом году как раз происходит обновление данных. Так, климатической нормой для московского августа пока считается десять дождливых дней и 77 миллиметров осадков. Однако фактическая ситуация давно изменилась. Теперь в последний месяц лета по "норме" может лить каждый второй день.

Погода в столице этим летом была нестандартной. Жара в первые два месяца лета побила пять температурных рекордов. Все началось 22 июня, когда столбики термометров поднялись до отметки 33,7 десятых градуса. Такого в этот день не было 104 года.

А в конце июня город пережил суперливень. Местами за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков.

Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, обнаружили на глубине более 100 метров. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, у вертолета отломан хвост, а сам корпус целый.

Сейчас специалисты определяются с планом по осмотру и подъему Ми-8. На месте крушения работают три глубоководных аппарата Минобороны и 15 сотрудников МЧС. Спасатели сообщили, что обнаружено тело одной из погибших пассажирок.

Жертвами крушения вертолета, которое произошло в ночь на 12 августа, стали 8 человек. Власти заявили, что семьям погибших выплатят по два миллиона рублей. Также родственникам жертв оказывают психологическую помощь.

Продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили после авиакатастрофы. Среди основных версий крушения – ошибка пилотирования и плохая погода. Известно, что в районе ЧП был густой туман.

В Турции минувшей ночью спасатели обнаружили тела еще 10 погибших. Таким образом, число жертв наводнения возросло до 27, еще один человек числится пропавшим без вести. Мощные ливни накрыли северные регионы страны два дня назад.

Грязевые потоки превратили улицы населенных пунктов в бурные реки, повреждены дома и машины. Сотни деревень остались без электричества. Спасатели вывозили людей из пострадавших районов на вертолетах и лодках, эвакуированы почти две тысячи человек.

В Италии продолжают борьбу с лесными пожарами. Стихия унесла жизни пяти человек. Распространению огня способствует жара. Температура местами превышает отметку в 48 градусов. Самая тяжелая ситуация в Калабрии и на Сицилии.

Огонь продолжает наступление и на греческом полуострове Пелопоннеса. Всего в стране с конца июля выжжено более 100 тысяч гектаров. И дело не только в аномальной жаре. В Греции задержаны уже почти 120 поджигателей. Кто-то из них спровоцировал возникновение пожара по неосторожности, но есть и те, что действовали умышленно.