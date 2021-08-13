"Москва и мир": выход с удаленки и наводнение в Турции

В Москве отменили обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников. Об этом написал на своем сайте Сергей Собянин. Новость касается в том числе работников старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями.

В тоже время мэр отметил, что работодателям рекомендуется и в дальнейшем сохранять удаленку, если это не отражается на деятельности организации. Что касается требования измерять температуру сотрудникам перед началом рабочего дня, то оно сохраняется. А вот проводить термометрию каждые четыре часа больше не нужно.

Также мэр отменил ограничения на посещение зоопарков, включая территорию крытых павильонов. Сергей Собянин отметил, что благодаря массовой вакцинации и другим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. Тем менее прививочная кампания в столице продолжается. Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек.

В Турции минувшей ночью спасатели обнаружили тела еще 10 погибших. Таким образом, число жертв наводнения возросло до 27, еще один человек числится пропавшим без вести. Мощные ливни накрыли северные регионы страны два дня назад.

Грязевые потоки превратили улицы населенных пунктов в бурные реки, повреждены дома и машины. Сотни деревень остались без электричества. Спасатели вывозили людей из пострадавших районов на вертолетах и лодках, эвакуированы почти две тысячи человек.

В Италии продолжают борьбу с лесными пожарами. Стихия унесла жизни пяти человек. Распространению огня способствует жара. Температура местами превышает отметку в 48 градусов. Самая тяжелая ситуация в Калабрии и на Сицилии.

Огонь продолжает наступление и на греческом полуострове Пелопоннеса. Всего в стране с конца июля выжжено более 100 тысяч гектаров. И дело не только в аномальной жаре. В Греции задержаны уже почти 120 поджигателей. Кто-то из них спровоцировал возникновение пожара по неосторожности, но есть и те, что действовали умышленно.

Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух, в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Еще 17 ранены. Взрыв в автобусе произошел 12 августа вечером, когда он находился на остановке. В этот момент пассажиры выходили и заходили, в салоне находились около 35 человек, все сидячие места были заняты.

После случившегося прокуратура начала проверку, а СК возбудил уголовное дело. Ведомство квалифицировало ЧП как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отрабатывается несколько версий произошедшего. В том числе неисправный газовый баллон – якобы произошла утечка, а затем взрыв, который разорвал крышу, выбил стекла и сорвал обшивку.

Тем временем другие источники сообщают, что автобус не имел газового оборудования и ездил на дизельном топливе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все автопарки города. Он также предостерег жителей от распространения фейков о версиях взрыва в автобусе и поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим и назначить материальную компенсацию семьям погибших.