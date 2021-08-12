"Москва и мир": крушение на Камчатке и наводнение в Турции

Ространснадзор проверит компанию "Витязь-Аэро" после крушения ее вертолета на Камчатке. Минобороны направило на место падения Ми-8 телеуправляемые подводные аппараты. Их задействуют в поисковой операции на Курильском озере, куда упал вертолет. Тела погибших, вероятно, находятся на дне. Жертвами крушения стали восемь человек, в том числе ребенок и командир воздушного судна. Еще восемь человек спаслись.



Причина крушения пока неизвестна, среди основных версий – отказ двигателей у Ми-8 и ошибка пилотирования. Последняя, как заявили правоохранительных органах, вышла "на первый план". Во время ЧП был густой туман. Он мог дезориентировать командира. Все вертолетные туры на Курильском озере приостановили минимум до 14 августа.

Сильные ливни привели к масштабному наводнению на черноморском побережье Турции. В зоне бедствия находится несколько провинций. Улицы населенных пунктов превратились в реки. Потоки воды сметали машины и рушили дома, размывали дороги. В регионе идет спасательная операция. Жителей вывозят в безопасные места на вертолетах. Известно о гибели четырех человек, еще один пропал без вести.

Италия, тем временем, изнывает от жары. Температура воздуха стремится к отметке 50 градусов. Это общеевропейский рекорд с 1977 года. Зной в страну принес африканский антициклон, прозванный "Люцифером". Наивысший красный уровень погодной опасности объявлен в 10 крупных итальянских городах.

В пятницу, 13 августа, по прогнозам, этот список еще пополнится и в опасной зоне окажутся Рим, Флоренция и Бари. Погодная аномалия провоцирует лесные пожары. Самые сильные сейчас на Сицилии и в Калабрии.

Задержан третий участник побега из изолятора временного содержания в Истре. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что он сам явился в полицию. Ранее были пойманы еще двое беглецов. Они скрывались в съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы жилья – мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве. Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел.

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Тем временем двоим сотрудникам истринского изолятора предъявлены обвинения. По версии следствия, они отключили камеры слежения и оставили на ночь открытыми "кормушки" в дверях камер. Затем они покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Именно поэтому побег мог стать возможным.