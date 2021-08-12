"Москва и мир": День города и карантин в Канберре

Москва готовится отметить 874-летие. Празднование пройдет во вторые выходные осени 11–12 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что это уже второй День города, который организуют с учетом эпидемиологической ситуации. Количество мероприятий и их формат будет завесить от действующих санитарных правил.

Пока в Москве, как и в России в целом, ситуация постепенно стабилизируется. За минувшие сутки в столице выявлено 2 294 случая COVID-19. С начала августа число заболевших в городе не превышает отметку в 5 тысяч. Медики уверены, что общий спад заболеваемости напрямую зависит от увеличения числа привившихся сограждан. Так, в столице более 80 процентов компаний выполнили требование Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников.

В городе сделать прививку по-прежнему можно в 100 пунктах, открытых при поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва", торговых центрах и других общественных местах. Услуга бесплатная. Кроме того, всем желающим с июля доступна процедура ревакцинации. Повторную прививку можно сделать "Спутником V", или его однокомпонентной версией "Спутником Лайт".

Канберра закрывается на карантин. В австралийской столице зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Зоной свободной от ковида мегаполис оставался больше года. Сейчас власти выясняют, кто занес инфекцию.

Следы вируса выявлены в пробах сточных вод. Карантин в столичном регионе продлится неделю. Местные жители смогут покидать дома только для похода на работу или учебу. Запрет не коснется также визитов к врачу и в продовольственные магазины. Все остальные торговые точки будут закрыты. А кафе и рестораны переведены в режим доставки.

В целом в стране эпидемическая ситуация считается стабильной. Исключением является Сидней. В мегаполисе за минувшие сутки выявлено 345 новых случаев коронавируса. Один человек умер. Жесткий локдаун в городе действует почти полтора месяца.

Продлят изоляцию в Новой Зеландии. Границы страны останутся закрытыми до конца года. К этому времени правительство надеется вакцинировать всех граждан. Впрочем, даже при условии 100% иммунизации, отменять карантинные меры будут постепенно. Первыми, без последующей самоизоляции, в страну начнут впускать привитых туристов из эпидемиологически благополучных стран.

Ространснадзор проверит компанию "Витязь-Аэро" после крушения ее вертолета на Камчатке. Минобороны направило на место падения Ми-8 телеуправляемые подводные аппараты. Их задействуют в поисковой операции на Курильском озере, куда упал вертолет. Тела погибших, вероятно, находятся на дне. Жертвами крушения стали восемь человек, в том числе ребенок и командир воздушного судна. Еще восемь человек спаслись.



Причина крушения пока неизвестна, среди основных версий – отказ двигателей у Ми-8 и ошибка пилотирования. Последняя, как заявили правоохранительных органах, вышла "на первый план". Во время ЧП был густой туман. Он мог дезориентировать командира. Все вертолетные туры на Курильском озере приостановили минимум до 14 августа.