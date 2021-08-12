"Москва и мир": погода в столице и карантин в Канберре

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12 августа может войти в метеоисторию Москвы. По прогнозам, затяжные осадки, которые накрыли столицу, сделают этот четверг самым дождливым днем с 1948 года. Сильно лило 11 августа вечером и минувшей ночью. В городе выпало до 36 миллиметров осадков – это почти половина месячной нормы.
Дожди, но уже не так интенсивно, продолжатся 12 августа, ожидаются грозы и порывистый ветер скоростью до 9 метров в секунду. Температура воздуха под влиянием южного циклона не сможет подняться до климатической нормы. В городе будет 21–23 градуса тепла.
Следующая неделя в столичном регионе, по прогнозам Гидрометцентра, будет теплой. Температура может подняться даже до плюс 27 градусов. При этом в целом август в столичном регионе обещают мокрым – последний месяц лета будет на 40–60 процентов дождливее, чем обычно.
Канберра закрывается на карантин. В австралийской столице зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Зоной свободной от ковида мегаполис оставался больше года. Сейчас власти выясняют, кто занес инфекцию.
Следы вируса выявлены в пробах сточных вод. Карантин в столичном регионе продлится неделю. Местные жители смогут покидать дома только для похода на работу или учебу. Запрет не коснется также визитов к врачу и в продовольственные магазины. Все остальные торговые точки будут закрыты. А кафе и рестораны переведены в режим доставки.
В целом в стране эпидемическая ситуация считается стабильной. Исключением является Сидней. В мегаполисе за минувшие сутки выявлено 345 новых случаев коронавируса. Один человек умер. Жесткий локдаун в городе действует почти полтора месяца.
Продлят изоляцию в Новой Зеландии. Границы страны останутся закрытыми до конца года. К этому времени правительство надеется вакцинировать всех граждан. Впрочем, даже при условии 100% иммунизации, отменять карантинные меры будут постепенно. Первыми, без последующей самоизоляции, в страну начнут впускать привитых туристов из эпидемиологически благополучных стран.
Задержан третий участник побега из изолятора временного содержания в Истре. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что он сам явился в полицию. Ранее были пойманы еще двое беглецов. Они скрывались в съемной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы жилья – мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве. Все четверо были доставлены в территориальный отдел внутренних дел.
Скандальный массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа. Пропали пятеро, в том числе 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. Он и еще один подсудимый пока не пойманы.
Тем временем двоим сотрудникам истринского изолятора предъявлены обвинения. По версии следствия, они отключили камеры слежения и оставили на ночь открытыми "кормушки" в дверях камер. Затем они покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Именно поэтому побег мог стать возможным.
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