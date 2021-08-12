"Москва и мир": погода в столице и наводнение в Турции

12 августа может войти в метеоисторию Москвы. Затяжные осадки, которые накрыли столицу, сделают этот четверг самым дождливым днем с 1948 года. Сильно лило 11 августа вечером и минувшей ночью. В городе выпало до 36 миллиметров осадков – это почти половина месячной нормы.

Дожди, но уже не так интенсивно, продолжатся 12 августа днем, ожидаются грозы и порывистый ветер скоростью до 9 метров в секунду. Температура воздуха под влиянием южного циклона не сможет подняться до климатической нормы. В городе будет 21–23 градуса тепла, а ближе к вечеру распогодится.

Следующая неделя в столичном регионе, по прогнозам Гидрометцентра, будет теплой. Температура может подняться даже до плюс 27 градусов. При этом в целом август в столичном регионе обещают мокрым – последний месяц лета будет на 40–60 процентов дождливее, чем обычно.

Сильные ливни привели к масштабному наводнению на черноморском побережье Турции. В зоне бедствия находится несколько провинций. Улицы населенных пунктов превратились в реки. Потоки воды сметали машины и рушили дома, размывали дороги. В регионе идет спасательная операция. Жителей вывозят в безопасные места на вертолетах. Известно о гибели четырех человек, еще один пропал без вести.

Италия, тем временем, изнывает от жары. Температура воздуха стремится к отметке 50 градусов. Это общеевропейский рекорд с 1977 года. Зной в страну принес африканский антициклон, прозванный "Люцифером". Наивысший красный уровень погодной опасности объявлен в 10 крупных итальянских городах.

В пятницу, 13 августа, по прогнозам, этот список еще пополнится и в опасной зоне окажутся Рим, Флоренция и Бари. Погодная аномалия провоцирует лесные пожары. Самые сильные сейчас на Сицилии и в Калабрии.



Восемь человек стали жертвами крушения вертолета на Камчатке. Восемь спаслись их перевезли в Петропавловск-Камчатский. Четверых доставили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, а одному медики пытаются спасти ногу после перелома.

Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились туристы, упал в Курильское озеро утром при заходе на посадку. Вертолет ушел под воду практически сразу после крушения.

По словам одного из выживших пассажиров, спастись ему удалось благодаря четкому алгоритму действий и сохранению спокойствия – пришлось быстро выплывать с глубины более восьми метров. Он также добавил, что вода была очень холодной, а туман над озером низкий. Все это в совокупности с человеческим фактором могло стать причиной трагедии.

По предварительным данным, из-за плохой видимости пилот сбился с курса и вместо площадки сел на воду. На Курильском озере продолжается поисковая операция. Тела погибших, вероятно, находятся на дне. По факту крушения возбудили уголовное дело.