"Москва и мир": погода в столице и харассмент в Нью-Йорке

12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в этом столетии. Синоптики ожидают, что в ночь со среды на четверг в столице выпадет до 10–15 миллиметров осадков. Кроме того, в начале следующей недели к Москве приблизится холодный фронт, который тоже принесет сильные дожди и лето постепенно начнет сдавать позиции. Это, по словам специалистов, не значит, что сразу наступит климатическая осень. Тем не менее, волна холода будет достаточно ощутимой.

Однако москвичей еще ждет "прощальный поцелуй" лета. Такой ситуацию на ближайших выходных назвал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в субботу и воскресенье под действием антициклона в столичный регион придет солнечная погода без осадков. Термометры покажут 22–25 градусов тепла.

Губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо на фоне сексуального скандала объявил об отставке. Он покинет пост через две недели. 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, обвинили губернатора в харассменте. Якобы Куомо их целовал, обнимал и трогал, нарушив тем самым федеральное законодательство и законы Штата.

В своем заявлении обвиняемый перед потерпевшими извинился, но отметил, что ничего плохого не имел в виду, он просто склонен к тактильным контактам, а его жесты были проявлением дружеского участия без всякого сексуального подтекста. Как отметил Куомо, лучшее, что может сделать сейчас, это подать в отставку, чтобы избежать многомесячной политической и юридической неразберихи. А это неизбежно, если он продолжит сопротивляться попыткам отстранения от должности.

Исполнять обязанности главы Штата до следующих выборов, то есть до декабря 2022 года будет Кэти Хокул. Она станет первой в истории женщиной на посту губернатора Нью-Йорка.

В России не обнаружен новый штамм коронавируса "Йота". Специалисты научного центра "Вектор" заверяют, что в РФ не зарегистрировано ни одного случая заболевания этим вариантом коронавируса. Его впервые вывили в США в ноябре 2020 года. Сейчас "Йота" обнаружен уже в 43 странах. Однако специалисты отмечают, что пока нет оснований говорить о его быстром распространении.

Что касается ситуации с COVID-19 в целом, то в России она стабилизировалась, но остается напряженной. По словам экспертов, общее количество заболевших еженедельно снижается. Впервые с 30 июня за минувшие сутки зафиксировано менее 22 тысяч заразившихся.

При этом медики не исключают, что к осени может произойти очередной подъем заболеваемости. Он случится из-за смены сезонов, когда иммунная система человека ослаблена. Способствовать новой вспышке COVID-19 может также возвращение людей из отпусков и начало учебного года.