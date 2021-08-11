"Москва и мир": погода в столице и беспорядки в Литве

12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в этом столетии. Синоптики ожидают, что в ночь со среды на четверг в столице выпадет до 10–15 миллиметров осадков. Кроме того, в начале следующей недели к Москве приблизится холодный фронт, который тоже принесет сильные дожди и лето постепенно начнет сдавать позиции. Это, по словам специалистов, не значит, что сразу наступит климатическая осень. Тем не менее, волна холода будет достаточно ощутимой.

Однако москвичей еще ждет "прощальный поцелуй" лета. Такой ситуацию на ближайших выходных назвал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в субботу и воскресенье под действием антициклона в столичный регион придет солнечная погода без осадков. Термометры покажут 22–25 градусов тепла.

Около 30 человек задержаны в Литве во время массовой акции протеста. По оценкам властей, митингующих на улицах Вильнюса было около пяти тысяч, но участники демонстрации уверяют, что цифра в 4 раза больше.

На улицу вышли не согласные с планами властей по борьбе с коронавирусом. Речь идет о решении ограничить права граждан, не привившихся от COVID-19. С сентября в Литве таким людям запретят посещать магазины и больницы, а также пользоваться общественным транспортом.

Акция была согласована с местными властями. Она началась еще накануне утром и должна была закончится в течение 7 часов. Однако мирный по началу митинг перерос в беспорядки. К вечеру несколько сотен протестующих заблокировали здание Сейма, не давая депутатам выйти. Когда парламентариев попытались вывезти на автобусах, в них полетели камни. На разгон демонстрации бросили вооруженный дубинками спецназ. В ход пошел и слезоточивый газ. Полиция начала расследование и грозит зачинщиками самым серьезным наказанием.

В России не обнаружен новый штамм коронавируса "Йота". Специалисты научного центра "Вектор" заверяют, что в РФ не зарегистрировано ни одного случая заболевания этим вариантом коронавируса. Его впервые вывили в США в ноябре 2020 года. Сейчас "Йота" обнаружен уже в 43 странах. Однако специалисты отмечают, что пока нет оснований говорить о его быстром распространении.

Что касается ситуации с COVID-19 в целом, то в России она стабилизировалась, но остается напряженной. По словам экспертов, общее количество заболевших еженедельно снижается. Впервые с 30 июня за минувшие сутки зафиксировано менее 22 тысяч заразившихся.

При этом медики не исключают, что к осени может произойти очередной подъем заболеваемости. Он случится из-за смены сезонов, когда иммунная система человека ослаблена. Способствовать новой вспышке COVID-19 может также возвращение людей из отпусков и начало учебного года.