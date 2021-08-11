"Москва и мир": система Face Pay в метро и беспорядки в Литве

Для оплаты проезда в московском метро скоро не понадобятся ни карты, ни смартфоны. На Филевской линии тестируют систему Face Pay. Камера считывает портрет пассажира и сопоставляют его с фото, привязанным к банковской карте в специальном аккаунте. Оттуда и идет списание денег.

Пока систему проверяют на ограниченном числе людей. Но позже фокус-группу расширят, а Face Pay подключат на всех линиях подземки.

Перед запуском системы на всех линиях метро, а также в перспективе в автобусах, электробусах и трамваях в приложение "Московский транспорт" добавят биометрию. В ЦОДД отметили, что данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к которым нет ни у кого, а банки обеспечивают защиту платежных данных.

Около 30 человек задержаны в Литве во время массовой акции протеста. По оценкам властей, митингующих на улицах Вильнюса было около пяти тысяч, но участники демонстрации уверяют, что цифра в 4 раза больше.

На улицу вышли не согласные с планами властей по борьбе с коронавирусом. Речь идет о решении ограничить права граждан, не привившихся от COVID-19. С сентября в Литве таким людям запретят посещать магазины и больницы, а также пользоваться общественным транспортом.

Акция была согласована с местными властями. Она началась еще накануне утром и должна была закончится в течение 7 часов. Однако мирный по началу митинг перерос в беспорядки. К вечеру несколько сотен протестующих заблокировали здание Сейма, не давая депутатам выйти. Когда парламентариев попытались вывезти на автобусах, в них полетели камни. На разгон демонстрации бросили вооруженный дубинками спецназ. В ход пошел и слезоточивый газ. Полиция начала расследование и грозит зачинщиками самым серьезным наказанием.

"Спутник V" снижает вероятность госпитализации в случае заражения коронавирусом в 20 раз. Об этом сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Он также напомнил, что препарат эффективен против новых штаммов, в том числе против "Дельты".

Первая российская вакцина от ковида, которая стала еще и первой в мире, была зарегистрирована год назад. "Спутник" сделан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после второго укола.

На сегодняшний день "Спутником" привиты десятки миллионов человек. Российскую вакцину признали почти 70 стран. Свою экспертизу продолжает Европейское агентство лекарственных средств. За год также расширился перечень людей, которым можно прививаться. Сейчас вакцинация "Спутником" разрешена в том числе беременным.