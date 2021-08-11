"Москва и мир": ЕМИАС в роддомах и харассмент в Нью-Йорке

90 процентов московских роддомов и перинатальных центров подключили к единой медицинской информационно-аналитической системе. Это позволит врачам получать доступ ко всем электронным медкартам пациенток. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе.

Выписка рожениц и неонатальный эпикриз новорожденного будут автоматически загружаться в медкарту. Медики из роддомов также могут вносить данные в электронную историю родов.

Кроме того, врачи теперь имеют доступ и к данным лабораторных исследований. Теперь система будет хранить все этапы диагностики пациентов, в том числе с самого их рождения. Это позволит повысить качество медицинских услуг. Родителям тоже будет удобно – медицинская история новорожденного в цифровом виде будет вестись сразу же, поэтому у них в быстром доступе будут все необходимые выписки и справки ребенка.

Губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо на фоне сексуального скандала объявил об отставке. Он покинет пост через две недели. 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, обвинили губернатора в харассменте. Якобы Куомо их целовал, обнимал и трогал, нарушив тем самым федеральное законодательство и законы Штата.

В своем заявлении обвиняемый перед потерпевшими извинился, но отметил, что ничего плохого не имел в виду, он просто склонен к тактильным контактам, а его жесты были проявлением дружеского участия без всякого сексуального подтекста. Как отметил Куомо, лучшее, что может сделать сейчас, это подать в отставку, чтобы избежать многомесячной политической и юридической неразберихи. А это неизбежно, если он продолжит сопротивляться попыткам отстранения от должности.

Исполнять обязанности главы Штата до следующих выборов, то есть до декабря 2022 года будет Кэти Хокул. Она станет первой в истории женщиной на посту губернатора Нью-Йорка.

"Спутник V" снижает вероятность госпитализации в случае заражения коронавирусом в 20 раз. Об этом сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Он также напомнил, что препарат эффективен против новых штаммов, в том числе против "Дельты".

Первая российская вакцина от ковида, которая стала еще и первой в мире, была зарегистрирована год назад. "Спутник" сделан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после второго укола.

На сегодняшний день "Спутником" привиты десятки миллионов человек. Российскую вакцину признали почти 70 стран. Свою экспертизу продолжает Европейское агентство лекарственных средств. За год также расширился перечень людей, которым можно прививаться. Сейчас вакцинация "Спутником" разрешена в том числе беременным.