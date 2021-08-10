"Москва и мир": проект "Социальный контракт" и лесные пожары в Греции и Италии

В Москве появится "Социальный контракт". Это проект, который поможет увеличить доходы малоимущим семьям с детьми. План его реализации утвердили на заседании правительства Москвы.

За основу взяли пилот 2019 и 2020 годов. Тогда работу нашли для более чем двух тысяч человек. Еще 600 прошли профессиональное обучение. Опыт признали успешным, а идеи легли в основу "Социального контракта".

В проекте ждут трудоспособных москвичей, у которых есть дети. Есть важное условие – средний доход на одного человека в семье не должен превышать прожиточный минимум для столицы. Для участия нужно подать заявление в центре занятости "Моя карьера".

С каждым участником "Социального контракта" подпишут соглашение на полгода. За это время можно будет пройти профориентацию, профессиональное обучение, получить консультации по составлению резюме и другим вопросам, в том числе открытии собственного дела, а также с помощью специалистов оформить статус самозанятого.

К аварии на линии обеспечения кислородом в больнице Владикавказа привел системный сбой. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сослан Тебиев. Он отметил, что сейчас проводится проверка, причины происшествия выяснят.

9 августа в больнице произошел сбой в кислородной системе, которая обеспечивает реанимацию. Несмотря на то, что отключение в "красной" зоне было кратковременным, скончались 11 человек, подключенные к аппаратам ИВЛ. А нескольких пациентов врачи успели спасти.

После аварии в больнице наладили резервную подачу кислорода, подключив пациентов к запасным баллонам. Также кислород доставили из соседних регионов.

После аварии в больнице наладили резервную подачу кислорода, подключив пациентов к запасным баллонам. Также кислород доставили из соседних регионов – Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Власти Греции признают свои ошибки и просят прощения. В телеобращении к согражданам премьер Кириакос Мицотакис заявил о недостатках в организации тушения лесных пожаров. Он также пообещал наказать виновных и помочь погорельцам.

За последние дни в стране вспыхнуло почти 600 пожаров. Уже неделю спасатели пытаются сдержать огненную стихию на острове Эвбея. Уничтожены или пострадали тысячи зданий. Жителей нескольких поселков эвакуировали на материк.

В Италии, тем временем, готовятся к новым пожарам. Наивысший красный уровень погодной опасности объявлен в восьми городах, в том числе в Риме. По прогнозам, на юге страны воздух в ближайшие дни может прогреться до +48 градусов.

Но не только жара провоцирует появление новых очагов. В одной из итальянских провинций задержан 50-летний фермер. Его обвиняют в преднамеренных поджогах. Чтобы найти его, полицейские изучили расположение очагов возгораний и установили камеры слежения по примерному маршруту следования злоумышленника.