"Москва и мир": реконструкция здания "Уголок дедушки Дурова" и коронавирус в Австралии

20:00
Историческое здание "Уголка дедушки Дурова" в будущем ждет реконструкция. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сегодня он осмотрел новую сцену театра. Представления там будут проходить уже в следующем году.
"Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решений эту проблему город взял на себя и построил новое здание, по своим возможностям которое превосходит те, которые были в старом здании, с точки зрения выступлений и количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту", – отметил градоначальник.
Особое внимание в здании уделили комфортному проживанию животных. В помещении обустроят бассейны для бегемота и ластоногих, а также организуют комнаты для проживания обезьян, собак, кошек, птиц, парнокопытных и крупных хищников.
К аварии на линии обеспечения кислородом в больнице Владикавказа привел системный сбой. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сослан Тебиев. Он отметил, что сейчас проводится проверка, причины происшествия выяснят.
9 августа в больнице произошел сбой в кислородной системе, которая обеспечивает реанимацию. Несмотря на то, что отключение в "красной" зоне было кратковременным, скончались 11 человек, подключенные к аппаратам ИВЛ. А нескольких пациентов врачи успели спасти.
После аварии в больнице наладили резервную подачу кислорода, подключив пациентов к запасным баллонам. Также кислород доставили из соседних регионов – Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Новый рекорд коронавируса установлен в Австралии. В штате Новый Южный Уэльс за сутки выявили 356 случаев заражения и практически все в Сиднее. Такого не было уже два месяца, то есть с момента, когда в стране началось распространения штамма "Дельта". Тогда члены иностранного летного экипажа заразили водителя в Сиднее. Затем вирус попал в Мельбурн – второй по величине город страны.
Сидней живет в режиме карантина, который собирались отменить в конце августа, но теперь, скорее всего продлят. Снова вводят ограничения и в Израиле. Ношение масок в стране стало обязательным даже на улице при скоплении более 100 человек. Размер штрафа за отсутствие маски – 500 шекелей, это примерно 11,5 тысячи рублей. Из-за роста числа заражений многих госслужащих переводят на удаленную работу. А с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия разрешат только вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный результат теста на коронавирус.
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