"Москва и мир": проект "Социальный контракт" и пожары в Греции

17:50
В Москве появится "Социальный контракт". Это проект, который поможет увеличить доходы малоимущим семьям с детьми. План его реализации утвердили на заседании правительства Москвы.
За основу взяли пилот 2019 и 2020 годов. Тогда работу нашли для более чем двух тысяч человек. Еще 600 прошли профессиональное обучение. Опыт признали успешным, а идеи легли в основу "Социального контракта".
В проекте ждут трудоспособных москвичей, у которых есть дети. Есть важное условие – средний доход на одного человека в семье не должен превышать прожиточный минимум для столицы. Для участия нужно подать заявление в центре занятости "Моя карьера".
С каждым участником "Социального контракта" подпишут соглашение на полгода. За это время можно будет пройти профориентацию, профессиональное обучение, получить консультации по составлению резюме и другим вопросам, в том числе открытии собственного дела, а также с помощью специалистов оформить статус самозанятого.
Республиканская клиническая больница Владикавказа, где накануне произошла трагедия, получит кислород из других регионов. Туда доставят баллоны из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Сейчас пациенты дышат с помощью резервной линии.
9 августа в больнице произошел сбой в кислородной системе, которая обеспечивает реанимацию. Несмотря на то, что отключение в "красной" зоне было кратковременным, скончались 11 человек, подключенные к аппаратам ИВЛ. А нескольких пациентов врачи успели спасти.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, ЧП произошло из-за прорыва подземной трубы, по которой кислород из резервуара поступал в реанимацию. Почему это случилось, сейчас выясняют.
Власти Греции признают свои ошибки и просят прощения. В телеобращении к согражданам премьер Кириакос Мицотакис заявил о недостатках в организации тушения лесных пожаров. Он также пообещал наказать виновных и помочь погорельцам.
За последние дни в стране вспыхнуло почти 600 пожаров. Уже неделю спасатели пытаются сдержать огненную стихию на острове Эвбея. Уничтожены или пострадали тысячи зданий. Жителей нескольких поселков эвакуировали на материк.
В Италии, тем временем, готовятся к новым пожарам. Наивысший красный уровень погодной опасности объявлен в восьми городах, в том числе в Риме. По прогнозам, на юге страны воздух в ближайшие дни может прогреться до +48 градусов.
Но не только жара провоцирует появление новых очагов. В одной из итальянских провинций задержан 50-летний фермер. Его обвиняют в преднамеренных поджогах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: