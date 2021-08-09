"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и тайфун в Японии

Павильоны "Здоровая Москва" возвращаются к привычному режиму работы. С конца июня из-за роста заболеваемости COVID-19 эти центры работали только как пункты вакцинации. Первую прививку в павильонах сделали свыше полумиллиона горожан.

С 9 августа москвичи вновь смогут пройти здесь традиционные профилактические обследования. Условия приема те же – необходимо иметь прикрепление к столичной поликлинике или московский полис ОМС. Все процедуры бесплатные. Результаты обследования появятся в электронной медкарте.

Особое внимание медики "Здоровой Москвы" уделят тем, кто перенес коронавирус. Для переболевших добавят пять дополнительных исследований, в том числе, рентгенографию органов грудной клетки,

биохимический анализ крови и анализ на ее свертываемость.

Кроме того, в павильонах по-прежнему, можно сделать прививку от коронавируса.

Россия возобновила авиасообщение сразу с несколькими странами. Это Доминиканская Республика, Молдавия, Бахрейн и Египет. Первый самолет в Хургаду этим утром отправили из аэропорта Шереметьево. Борт уже приземлился в точке назначения. Также будут выполняться полеты в Шарм-эш-Шейх.

России можно отправить десять прямых рейсов в неделю – по пять на каждый курорт. Действует правило взаимности: столько же перелетов могут организовать египетские перевозчики. Однако, как говорят специалисты, этого мало. Особенно в осенне-зимний период, когда у Египта в его ценовой категории практически нет конкурентов.

Тем не менее, посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, если позволит ситуация с пандемией, авиасообщение станет интенсивнее.

Дипломат также отметил, что России было нелегко открыть Египет после того, как в 2015 году в результате теракта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эш-Шейха. Но за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности, поэтому возобновление полетов стало возможным.

В Японии по меньшей мере 20 человек пострадали от тайфуна. Он прошел через западные регионы страны. В некоторые префектуры стихия принесла ливневые дожди. Затоплены жилые дома, после обрывов линий электропередач без света остались почти 6 тысяч домов.

Тайфун нарушил работу общественного транспорта, было отменено более 60 внутренних авиарейсов. Власти готовились эвакуировать около 300 тысяч местных жителей, но так как тайфун изменил направление, меру решили не вводить.

Сейчас стихия движется на северо-восток, в сторону Курильских островов. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду.

А в Германии до сих пор подсчитывают жертв июльского наводнения. Сегодня стало известно, что среди погибших трое россиян. Они постоянно проживали в ФРГ. Всего погибли более 180 человек. При этом этот список может пополнится. Еще 70 пропали без вести.

Эта природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии. Восстановительные работы до сих пор продолжаются. Они обойдутся, как пишут немецкие СМИ, в 10 миллиардов евро.