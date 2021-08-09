"Москва и мир": новые станции метро и тайфун в Японии

До конца года завершатся работы по сооружению двух станций метро – "Терехово" и "Кунцевская". Они входят в состав западного участка Большой кольцевой линии. Этот отрезок готов более чем на 90%. Об этом во время посещения станции Кунцевская сообщил Сергей Собянин.

Сейчас на "Кунцевской" идут архитектурно-отделочные работы, а также монтаж инженерных систем. Перед открытием прилегающую территорию благоустроят. Для пешеходов сделают прогулочные дорожки и места для отдыха, а для автомобилистов – съезды к существующей развязке на пересечении Рублевского шоссе и улицы Ивана Франко.

Дым от якутских пожаров достиг Красноярска. В городе из-за неблагоприятных метеоусловий ввели режим "черного неба". Он будет действовать в течение ближайших трех суток. На этот период все региональные предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферу.

Всего в крае в дыму почти 400 населенных пунктов. В самом Красноярске ощущается слабый запах гари, видимость на дорогах составляет всего несколько сотен метров. Дым вызвал проблемы в работе местного аэропорта.

Аналогичная ситуация в Челябинской области, Хакасии и Екатеринбурге. Регионы тоже в дыму. При этом местные экологи утверждают, что серьезных превышений норм содержания опасных веществ в воздухе не выявлено.

В самой Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. Огнем объято более 5,5 миллиона гектаров. Лесные пожары проникли на территории населенных пунктов.

Накануне за считанные мгновенья выгорело почти целое село, полностью уничтожено 30 домов. Когда это произошло, коровы были на пастбище, а когда вернулись – им некуда было идти. Волонтеры успели спасти из огня кошек и собак. Некоторые животных погибли.

В Японии по меньшей мере 20 человек пострадали от тайфуна. Он прошел через западные регионы страны. В некоторые префектуры стихия принесла ливневые дожди. Затоплены жилые дома, после обрывов линий электропередач без света остались почти 6 тысяч домов.

Тайфун нарушил работу общественного транспорта, было отменено более 60 внутренних авиарейсов. Власти готовились эвакуировать около 300 тысяч местных жителей, но так как тайфун изменил направление, меру решили не вводить.

Сейчас стихия движется на северо-восток, в сторону Курильских островов. Порывы ветра достигают 35 метров в секунду.

А в Германии до сих пор подсчитывают жертв июльского наводнения. Сегодня стало известно, что среди погибших трое россиян. Они постоянно проживали в ФРГ. Всего погибли более 180 человек. При этом этот список может пополнится. Еще 70 пропали без вести.

Эта природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии. Восстановительные работы до сих пор продолжаются. Они обойдутся, как пишут немецкие СМИ, в 10 миллиардов евро.