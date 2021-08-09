"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и санитарные пропуска во Франции

Павильоны "Здоровая Москва" возвращаются к привычному режиму работы. С конца июня из-за роста заболеваемости COVID-19 эти центры работали только как пункты вакцинации. Первую прививку в павильонах сделали свыше полумиллиона горожан.

С 9 августа москвичи вновь смогут пройти здесь традиционные профилактические обследования. Условия приема те же – необходимо иметь прикрепление к столичной поликлинике или московский полис ОМС. Все процедуры бесплатные. Результаты обследования появятся в электронной медкарте.

Особое внимание медики "Здоровой Москвы" уделят тем, кто перенес коронавирус. Для переболевших добавят пять дополнительных исследований, в том числе, рентгенографию органов грудной клетки,

биохимический анализ крови и анализ на ее свертываемость.

Кроме того, в павильонах по-прежнему, можно сделать прививку от коронавируса.

Дым от якутских пожаров достиг Красноярска. В городе из-за неблагоприятных метеоусловий ввели режим "черного неба". Он будет действовать в течение ближайших трех суток. На этот период все региональные предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферу.

Всего в крае в дыму почти 400 населенных пунктов. В самом Красноярске ощущается слабый запах гари, видимость на дорогах составляет всего несколько сотен метров. Дым вызвал проблемы в работе местного аэропорта.

Аналогичная ситуация в Челябинской области, Хакасии и Екатеринбурге. Регионы тоже в дыму. При этом местные экологи утверждают, что серьезных превышений норм содержания опасных веществ в воздухе не выявлено.

В самой Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. Огнем объято более 5,5 миллиона гектаров. Лесные пожары проникли на территории населенных пунктов.

Накануне за считанные мгновенья выгорело почти целое село, полностью уничтожено 30 домов. Когда это произошло, коровы были на пастбище, а когда вернулись – им некуда было идти. Волонтеры успели спасти из огня кошек и собак. Некоторые животных погибли.

Франция перешла на пропускную систему. С этого дня передвигаться свободно по стране смогут только местные жители и туристы, у которых есть сертификаты о вакцинации, свидетельство о перенесенном COVID-19 или справка об отрицательном тесте.

В обмен на эти документы они получат санитарный пропуск. Только предъявив его, теперь можно зайти в рестораны, торговые центры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Кроме того, без документа не пустят в самолеты и поезда дальнего следования.

Единый санитарный пропуск введен в ЕС в начале июля. Но таких строгих правил его применения, как во Франции, нет ни в одной другой стране Европы.

Французы ответили на введенные ограничения массовыми митингами. В минувшие выходные на демонстрации вышли почти 240 тысяч человек. Самые крупные акции прошли в Париже. При этом прививочная кампания в стране проходит вполне успешно. Уже почти каждый второй француз полностью привился, а число получивших хотя бы один укол приближается к 70%.