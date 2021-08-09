"Москва и мир": открытие участка метро и санитарные пропуска во Франции

Движение на участке между станциями "Университет" и "Юго-Западная" Сокольнической линии метро возобновилось. Однако не все ограничения в подземке сняты – поезда пока не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского". Там продолжают строить переход на Большую кольцевую линию.

Закрытие было необходимо, так как работы по отключению линий электроснабжения, связи и водоснабжения проводились днем. Сейчас рабочие заканчивают возведение опорных конструкций, лестниц и стен. Станция останется закрытой для входа и выхода до 23 августа. Для пассажиров курсируют бесплатные автобусы КМ.

4 станции юго-западного участка БКЛ, который протянется почти на 8 километров, будут готовы к концу года. Помимо "Проспекта Вернадского", это "Давыдково", "Аминьевская" и "Мичуринский проспект". Все они позволят улучшить транспортную ситуацию на западе и юго-западе столицы, разгрузить центральные станции метро и соседние участки радиальных веток, в первую очередь – Сокольнической и Калининско-Солнцевской.

Россия возобновила авиасообщение сразу с несколькими странами. Это Доминиканская Республика, Молдавия, Бахрейн и Египет. Первый самолет в Хургаду этим утром отправили из аэропорта Шереметьево. Борт уже приземлился в точке назначения. Также будут выполняться полеты в Шарм-эш-Шейх.

России можно отправить десять прямых рейсов в неделю – по пять на каждый курорт. Действует правило взаимности: столько же перелетов могут организовать египетские перевозчики. Однако, как говорят специалисты, этого мало. Особенно в осенне-зимний период, когда у Египта в его ценовой категории практически нет конкурентов.

Тем не менее, посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, если позволит ситуация с пандемией, авиасообщение станет интенсивнее.

Дипломат также отметил, что России было нелегко открыть Египет после того, как в 2015 году в результате теракта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эш-Шейха. Но за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности, поэтому возобновление полетов стало возможным.

Франция перешла на пропускную систему. С этого дня передвигаться свободно по стране смогут только местные жители и туристы, у которых есть сертификаты о вакцинации, свидетельство о перенесенном COVID-19 или справка об отрицательном тесте.

В обмен на эти документы они получат санитарный пропуск. Только предъявив его, теперь можно зайти в рестораны, торговые центры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Кроме того, без документа не пустят в самолеты и поезда дальнего следования.

Единый санитарный пропуск введен в ЕС в начале июля. Но таких строгих правил его применения, как во Франции, нет ни в одной другой стране Европы.

Французы ответили на введенные ограничения массовыми митингами. В минувшие выходные на демонстрации вышли почти 240 тысяч человек. Самые крупные акции прошли в Париже. При этом прививочная кампания в стране проходит вполне успешно. Уже почти каждый второй француз полностью привился, а число получивших хотя бы один укол приближается к 70%.