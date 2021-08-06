"Москва и мир": открытие путепровода на участке ЮВХ и пожары в Греции

Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Новая эстакада улучшит транспортную ситуацию в Нижегородском районе и Печатниках. Мэр Москвы напомнил, что строительство Юго-Восточной хорды, которое было начато в 2019 году, ведется поэтапно.

Строящаяся хорда протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов и пройдет через 22 района столицы. Новая трасса улучшит непростую дорожную ситуация на юго-востоке города. Она соединит крупные магистрали: Третье транспортное кольцо, Рязанский и Волгоградский проспекты, Симферопольское и Варшавское шоссе. В рамках строительства хорды специалисты выполнили уже около 40% запланированных работ.

Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму после подтоплений. Пляжные территории, пострадавшие после июньских ливней, восстановили. Несмотря на то, что последствия непогоды больше не мешают туристам отдыхать, им необходимо помнить про коронавирус.

Не игнорировать меры профилактики на курортах призвали в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова отметила, что ковид еще никуда не ушел, потому расслабляться нельзя. Она также рассказала, что прививку от коронавируса сделали более 80% сотрудников отелей Краснодарского края. По ее мнению, благодаря этому риски заражения как для них самих, так и для отдыхающих снижаются.

Что касается Кубани, то местные власти заявили о загруженности отелей на 80%. Наибольшую заполняемость зафиксировали в Геленджике. В регионе действует обязательная прививка для отдыхающих. Ее можно сделать по приезде.

Пункты вакцинации в крае справляются с наплывом желающих. Очереди сократились, несмотря на то, что к местным жителям присоединись туристы.

Греческие пожарные ведут борьбу с крупнейшим очагом возгорания неподалеку от Афин. Огонь внезапно вспыхнул в лесу у подножия горы Парнита. Это в 30 километрах к северу от столицы. Стихия стремительно захватывает огромные территории. Пламя уже перекинулось через широкую автотрассу, ведущую из Афин в Салоники. Из района бедствия эвакуируют жителей пяти населенных пунктов. Уже есть пострадавшие. Два добровольца, которые участвуют в тушении, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили ожоги.

Власти страны признают, что пока проигрывают в битве со стихией. Ситуация в стране критическая, и, по прогнозам, в ближайшие сутки она только ухудшится. Огонь разносит сильный ветер. Шесть областей, включая Аттику, перевели в состояние повышенной готовности.

Греков просят ограничить свои передвижения, также им запрещено посещать леса. Ростуризм призвал соотечественников, отдыхающих на греческих курортах быть крайне осторожными и соблюдать рекомендации местных властей.