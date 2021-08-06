"Москва и мир": непогода в столице и годовщина ядерной бомбардировки Хиросимы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы и сильного ветра. Его порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. По словам специалистов, пятница станет самым дождливым днем на этой неделе, а с 6 по 8 августа в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков.

Также синоптики рассказали о том, что ближайшие выходные станут последними, когда воздух в Москве будет прогреваться до 25–30 градусов тепла. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал их "лебединой песней лета". По прогнозу, эти суббота и воскресенье будут последними и в купальном сезоне.

Есть уже прогнозы на осень. В первой половине сентября в Москве ожидается температура выше нормы, однако во второй половине месяца погода станет более неустойчивой. Смена метеоусловий будет сопровождаться сильными дождями. Осадков выпадет до 120% от нормы.

Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму после подтоплений. Пляжные территории, пострадавшие после июньских ливней, восстановили. Несмотря на то, что последствия непогоды больше не мешают туристам отдыхать, им необходимо помнить про коронавирус.

Не игнорировать меры профилактики на курортах призвали в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова отметила, что ковид еще никуда не ушел, потому расслабляться нельзя. Она также рассказала, что прививку от коронавируса сделали более 80% сотрудников отелей Краснодарского края. По ее мнению, благодаря этому риски заражения как для них самих, так и для отдыхающих снижаются.

Что касается Кубани, то местные власти заявили о загруженности отелей на 80%. Наибольшую заполняемость зафиксировали в Геленджике. В регионе действует обязательная прививка для отдыхающих. Ее можно сделать по приезде.

Пункты вакцинации в крае справляются с наплывом желающих. Очереди сократились, несмотря на то, что к местным жителям присоединись туристы.

В Японии вспоминали одну из самых страшных трагедий в истории страны. Ровно 76 лет назад США сбросили атомную бомбу на город Хиросима. Память жертв этой атаки почтили минутой молчания. Она началась в 08:15 по местному времени.

Именно в этот момент 6 августа 1945 года прогремел мощный взрыв. В результате погибли от 70 тысяч до 100 тысяч человек за один день. К концу года число жертв возросло до 140 тысяч.

Эпицентр трагедии находился в районе, где теперь располагается мемориальный парк Мира. Акции памяти там проводят ежегодно. В этот раз из-за пандемии коронавируса их провели в усеченном формате.

Всего в них приняли участие около 800 человек, среди которых были официальные представители более 80 стран. Россию на них представил генеральный консул в городе Осака.

Перед участниками траурной церемонии выступили премьер-министр Японии и мэр Хиросимы. Затем в небо выпустили голубей.