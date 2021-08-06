"Москва и мир": открытие путепровода на участке ЮВХ и COVID-пропуска в Италии

Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. Новая эстакада улучшит транспортную ситуацию в Нижегородском районе и Печатниках. Мэр Москвы напомнил, что строительство Юго-Восточной хорды, которое было начато в 2019 году, ведется поэтапно.

Строящаяся хорда протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов и пройдет через 22 района столицы. Новая трасса улучшит непростую дорожную ситуация на юго-востоке города. Она соединит крупные магистрали: Третье транспортное кольцо, Рязанский и Волгоградский проспекты, Симферопольское и Варшавское шоссе. В рамках строительства хорды специалисты выполнили уже около 40% запланированных работ.

Италия вводит COVID-пропуска для студентов и сотрудников образовательных учреждений. Грин-пасс с QR-кодом будут выдавать всем вакцинированным от коронавируса с сентября. Как пояснил министр здравоохранения Роберто Сперанца, сейчас главная задача правительства – спасти новый учебный год, и меры обусловлены именно этим.

Следить за выполнением новых предписаний должна дирекция школы или университета. В частности, для учителей и преподавателей вузов невыполнение норм будет квалифицироваться как необоснованное отсутствие на рабочем месте и, начиная с пятого дня они будут автоматически отстранены от работы без сохранения зарплаты.

QR-коды в Италии также требуются желающим посетить театры, музеи, бары, рестораны, спортивные комплексы. Единственная альтернатива пропуску – свежий отрицательный результат теста на коронавирус. С такими требованиями согласны не все итальянцы – за неделю до вступления в силу новых мер по всей стране прокатились многотысячные демонстрации, а в СМИ разгорелись дискуссии о так называемой санитарной дискриминации.

Из изолятора временного содержания в Истре ночью пропали пятеро заключенных. Один из беглецов – 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. Остальные проходят по делам о кражах. Известно, что у сбежавших нет при себе оружия. Все они объявлены в розыск. В изоляторе сейчас работают следователи.

По предварительным данным, побег стал возможен из-за того, что дежурный ИВС не закрыл камеру. В результате заключенные выломали окно для кормления в двери и сняли замок. Для этого они использовали заранее спрятанный гаечный ключ. В 3 часа ночи уличная камера зафиксировала, как беглецы двигаются в сторону железнодорожной станции. Пропажу заключенных сотрудники изолятора обнаружили позже во время обхода.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.