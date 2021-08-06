"Москва и мир": погода в столичном регионе и пожары в Греции

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы и сильного ветра. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. По словам специалистов, пятница станет самым дождливым днем на этой неделе, а с 6 по 8 августа в столице выпадет около 20 процентов месячной нормы осадков.

Также синоптики рассказали, что ближайшие выходные станут последними, когда воздух в Москве будет прогреваться до 25–30 градусов тепла. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал их "лебединой песней лета".

Есть уже прогнозы и на осень. В первой половине сентября в Москве ожидается температура выше нормы, однако во второй половине месяца погода станет более неустойчивой. Смена метеоусловий будет сопровождаться сильными дождями, осадков выпадет до 120 процентов от нормы.

Греческие пожарные ведут борьбу с крупнейшим очагом возгорания неподалеку от Афин. Огонь внезапно вспыхнул в лесу у подножия горы Парнита. Это в 30 километрах к северу от столицы. Стихия стремительно захватывает огромные территории. Пламя уже перекинулось через широкую автотрассу, ведущую из Афин в Салоники. Из района бедствия эвакуируют жителей пяти населенных пунктов. Уже есть пострадавшие. Два добровольца, которые участвуют в тушении, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили ожоги.

Власти страны признают, что пока проигрывают в битве со стихией. Ситуация в стране критическая, и, по прогнозам, в ближайшие сутки она только ухудшится. Огонь разносит сильный ветер. Шесть областей, включая Аттику, перевели в состояние повышенной готовности.

Греков просят ограничить свои передвижения, также им запрещено посещать леса. Ростуризм призвал соотечественников, отдыхающих на греческих курортах быть крайне осторожными и соблюдать рекомендации местных властей.

Из изолятора временного содержания в Истре ночью пропали пятеро заключенных. Один из беглецов – 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова. Остальные проходят по делам о кражах. Известно, что у сбежавших нет при себе оружия. Все они объявлены в розыск. В изоляторе сейчас работают следователи.

По предварительным данным, побег стал возможен из-за того, что дежурный ИВС не закрыл камеру. В результате заключенные выломали окно для кормления в двери и сняли замок. Для этого они использовали заранее спрятанный гаечный ключ. В 3 часа ночи уличная камера зафиксировала, как беглецы двигаются в сторону железнодорожной станции. Пропажу заключенных сотрудники изолятора обнаружили позже во время обхода.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просят сообщить об этом по телефонам 8 (495) 609-49-52, 8 (495) 609-49-53.