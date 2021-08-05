"Москва и мир": реконструкция развязки и доходы Китая

Реконструкцию развязки между Осташковским шоссе и МКАД завершат в 2022 году. Работы планируют закончить раньше намеченного срока. Сейчас в этом месте собираются существенные заторы. И поэтому вместо устаревшего сооружения клеверного типа делают современную развязку с направленными съездами и большей пропускной способностью. Она должна значительно разгрузить движение на Северо-Востоке столицы. Как идет строительство, посмотрел Сергей Собянин.

Мэр также осмотрел новостройку, которую возводят в Лосиноостровском районе по программе реновации. 18-этажка расположена на Тайнинской улице, неподалеку от расселяемых домов. Поэтому жителям не придется переводить детей в другие школы или детские сады. Кроме того, в соседнем районе реконструируют стадион "Юность". Там меняют трибуны и покрытие беговых дорожек, обновляют искусственный газон на футбольном поле.

Китай заработал на пандемии около 90 миллиардов долларов. И это только за прошлый год. Речь идет о продаже медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. В целом доходы по этой статье выросли почти в 4 раза. И произошло это не только из-за роста спроса на товары в связи с коронавирусом. Еще один фактор, который привел к росту цен на китайскую продукцию – ограничение экспорта, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Цена одной маски в итоге подскочила на более чем 700 процентов. Ведущими импортерами китайских товаров стали Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Они купили у Пекина масок и перчаток почти на 50 миллиардов долларов.

В пандемию КНР поставил и еще один рекорд – по темпам вакцинации населения. В стране сделано более 1,7 миллиарда прививок от коронавируса. За сутки в стране успевают привить средний по меркам Китай город в 18 миллионов человек. Проводят процедуру препаратами местного производства.

Мощный град засыпал дорогу и повалил деревья на Кубани. Это произошло в Лабинском районе. Сильнейший ливень с ветром обрушился на станицу Чамлыкскую, а также на район трассы Лабинск – Армавир.

На кадрах, которыми люди делятся в соцсетях, видно, как град размером с фасоль засыпает трассу, создавая ледовые заносы, а ветер ломает ветки деревьев. По словам очевидцев, шторм снес придорожные рекламные щиты, а также сломал несколько дорожных знаков. Видимость на дорогах была почти нулевая. Тем не менее, по данным МЧС, пострадавших нет. Повреждений домов и других зданий тоже не зафиксировано.

Последствия непогоды сейчас также оценивают в Башкирии. Там ураган сносил крыши. В поселке Чекмагуш повреждения получили 12 домов, две школы, три торговые точки и еще несколько частных домов. Обошлось без пострадавших. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.