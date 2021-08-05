"Москва и мир": "Тройка" в регионах и пожар в Калифорнии

14:30
Московская транспортная карта "Тройка" появится в Ростовской области. 500 проездных протестируют в автобусах и троллейбусах Балтийска, Сальска и Таганрога. "Тройка" будет удобна как для местных жителей – они смогут участвовать в программе лояльности и получат более выгодные поездки, так и для москвичей, у которых Ростовская область популярна. Жителям столицы не нужно будет думать как оплачивать проезд.
Всего "Тройку" планируют внедрить более чем в 40 российских регионах. В столице, тем временем, тестируют уже виртуальную карту. Прием заявок на участие завершился. Как сообщили в департаменте транспорта, всего за пять часов поучаствовать в эксперименте решили больше тысячи человек. Все они смогут интегрировать карту в свой смартфон и опробовать новую технологию. Использование виртуальной "Тройки" при оплате проезда аналогично механизму оплаты товаров в магазине банковской картой.
Более 110 тысяч гектаров охватил огонь в Калифорнии всего за несколько дней. Пожары начались еще в середине июля на севере штата. До сих пор под контроль удалось взять лишь треть всех очагов. На стороне стихии рельеф местности, жара и сильные ветры. При этом синоптики предупреждают, что такая погода продержится долго. Пожар уничтожил 67 домов. Из опасных районов эвакуированы 15 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшие дни дым от пожаров доберется до Сан-Франциско. Качества воздуха из-за этого может сильно ухудшится.
Пока не удается справиться с огненной стихией и пожарным Турции. В городе Милас, это рядом с Бодрумом, огонь добрался до теплоэлектростанции. С объекта экстренно эвакуировали сотрудников. Пожар тушат и с земли и с воздуха. Однако работу пожарных осложняют сильный ветер и небывалая жара. Днем столбики термометров поднимаются выше 45 градусов. Леса в Турции горят уже неделю. Погибли восемь человек, сотни пострадали.
В нескольких регионов России ожидаются потенциально опасная погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Коми, Архангельской и Мурманской областях будут грозы с ливнями и сильным ветром, до 15–20 метров в секунду. Похожая ситуация прогнозируется в Брянской области.
Кроме того, в регионе обещают град. Сильные дожди, ветер и град также ожидаются в ближайшие два дня в Кемеровской, Иркутской областях, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве. А к выходным в некоторые области снова вернется жара. Так, в регионах центрального округа воздух прогреется до плюс 30 градусов.
А пока на столичный регион надвигается циклон. Он, по словам специалистов, принесет в Москву и область "полчища туч" и осадки. Август в центральной России вообще будет дождливым. По словам синоптиков, погода начнет перестраиваться на осенний режим с середины месяца, и жары в этот период не обещают.
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