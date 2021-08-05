"Москва и мир": реконструкция развязки и пожары в Калифорнии

Реконструкцию развязки между Осташковским шоссе и МКАД завершат в 2022 году. Работы планируют закончить раньше намеченного срока. Сейчас в этом месте собираются существенные заторы. И поэтому вместо устаревшего сооружения клеверного типа делают современную развязку с направленными съездами и большей пропускной способностью. Она должна значительно разгрузить движение на Северо-Востоке столицы. Как идет строительство, посмотрел Сергей Собянин.

Мэр также осмотрел новостройку, которую возводят в Лосиноостровском районе по программе реновации. 18-этажка расположена на Тайнинской улице, неподалеку от расселяемых домов. Поэтому жителям не придется переводить детей в другие школы или детские сады. Кроме того, в соседнем районе реконструируют стадион "Юность". Там меняют трибуны и покрытие беговых дорожек, обновляют искусственный газон на футбольном поле.

Более 110 тысяч гектаров охватил огонь в Калифорнии всего за несколько дней. Пожары начались еще в середине июля на севере штата. До сих пор под контроль удалось взять лишь треть всех очагов. На стороне стихии рельеф местности, жара и сильные ветры. При этом синоптики предупреждают, что такая погода продержится долго. Пожар уничтожил 67 домов. Из опасных районов эвакуированы 15 тысяч человек. Ожидается, что в ближайшие дни дым от пожаров доберется до Сан-Франциско. Качества воздуха из-за этого может сильно ухудшится.

Пока не удается справиться с огненной стихией и пожарным Турции. В городе Милас, это рядом с Бодрумом, огонь добрался до теплоэлектростанции. С объекта экстренно эвакуировали сотрудников. Пожар тушат и с земли и с воздуха. Однако работу пожарных осложняют сильный ветер и небывалая жара. Днем столбики термометров поднимаются выше 45 градусов. Леса в Турции горят уже неделю. Погибли восемь человек, сотни пострадали.

Мощный град засыпал дорогу и повалил деревья на Кубани. Это произошло в Лабинском районе. Сильнейший ливень с ветром обрушился на станицу Чамлыкскую, а также на район трассы Лабинск – Армавир.

На кадрах, которыми люди делятся в соцсетях, видно, как град размером с фасоль засыпает трассу, создавая ледовые заносы, а ветер ломает ветки деревьев. По словам очевидцев, шторм снес придорожные рекламные щиты, а также сломал несколько дорожных знаков. Видимость на дорогах была почти нулевая. Тем не менее, по данным МЧС, пострадавших нет. Повреждений домов и других зданий тоже не зафиксировано.

Последствия непогоды сейчас также оценивают в Башкирии. Там ураган сносил крыши. В поселке Чекмагуш повреждения получили 12 домов, две школы, три торговые точки и еще несколько частных домов. Обошлось без пострадавших. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.