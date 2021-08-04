"Москва и мир": открытие Дома ученых и прощание с Ясеном Засурским

Дом ученых Курчатовского института заработал после реставрации. Он включен в перечень объектов культурного наследия столицы. Специалисты отремонтировали инженерные коммуникации и кровлю, а также восстановили исторический фасад и актовый зал. Благоустроена прилегающая территория, где

отремонтированы тротуары, разбиты газоны и цветники. Работы оценил Сергей Собянин.

На территории национального исследовательского центра расположен один из крупнейших в столице технопарков.

В 2016 году на базе одного из ведущих мировых научных центров был создан технопарк в области современных технологий. Сейчас в нем более 30 компаний-резидентов, которые занимаются исследованиями в области ядерной физики, молекулярной и клеточной биологии, биоэнергетики.

В Москве простились с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Церемония проходила во дворе факультета, а похороны – на Троекуровском кладбище. На панихиду пришли студенты и выпускники, педагоги и известные журналисты.

Ясен Засурский скончался 1 августа на 92 году жизни. Большую часть своей жизни он посвятил журфаку МГУ. Работал на факультете практически с его основания. Начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. Позже стал заместителем декана, а затем возглавил факультет. С ноября 2007 года Засурский занимал почетную должность президента факультета.

Его называют легендой журфака МГУ. Уже есть предложения о том, как увековечить его память.

В Ливане вспоминают погибших от взрыва в морском порту Бейрута. В первую годовщину трагедии в стране объявлен общенациональный траур. Акции в память о погибших и пострадавших организовали на набережной в бухте Святого Георгия и возле казармы, откуда выехали первые расчеты пожарных, вступившие в борьбу с огнем. Одно из центральных событий – минута молчания.

Мощность страшного взрыва, прогремевшего в порту, составила 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. 218 человек погибли, 6,5 тысяч пострадали. Взрывная волна уничтожила и повредила тысячи домов, более 300 тысяч местных жителей остались без крова. Причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности. Во время сварочных работ произошло возгорание аммиачной селитры. На складе хранилось около трех тысяч тонн опасного вещества. В результате были арестованы более 30 человек, в том числе бывший директор порта.