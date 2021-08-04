"Москва и мир": реставрация Дома ученых Курчатовского института и пожары в Греции

В Москве после реставрации заработал Дом ученых Курчатовского института. Он включен в перечень объектов культурного наследия столицы.

Специалисты отремонтировали инженерные коммуникации и кровлю, а также восстановили исторический фасад и актовый зал. Благоустроена прилегающая территория, где отремонтированы тротуары, разбиты газоны и цветники. Работы оценил Сергей Собянин.

На территории национального исследовательского центра расположен один из крупнейших в столице технопарков.

В 2016 году на базе одного из ведущих мировых научных центров был создан технопарк в области современных технологий. Сейчас в нем более 30 компаний-резидентов, которые занимаются исследованиями в области ядерной физики, молекулярной и клеточной биологии, биоэнергетики. Работает здесь и детский технопарк, где со школьникам занимаются сотрудники института и приглашенные преподаватели.

В Греции огонь добрался до пригорода Афин. В экстренном порядке оттуда эвакуировали более 300 человек. Всю ночь спасатели помогали выводить людей из горящих домов.

Ранее в безопасное место были вывезены жители еще трех населенных пунктов. Стихия накрыла и островную часть страны. Один их самых больших пожаров несколько дней назад вспыхнул на Родосе. Стихия оставила без света и воды почти весь остров. Огонь чуть не уничтожил уникальный заповедник "Долина бабочек".

Природные пожары в это время для Греции явление привычное. Однако в этом году стихия развивается в особых условиях. Страну накрыла одна из самых сильных волн жары за последние 40 лет. В последнюю неделю там установился по-настоящему африканский зной. Температура в некоторых районах достигает 47 градусов в тени. Синоптики прогнозируют, что опасный период будет длиться около двух недель. При этом обычно летом в Греции жара до 40 градусов стоит не больше 5 дней.

11 человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика на Боровском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там пояснили, что пятеро раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое – в тяжелом. Одного из них эвакуировали с места происшествия вертолетом. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

ДТП произошло днем 4 августа. В аварию на 29-м километре Боровского шоссе попал рейсовый автобус № 750, следовавший из Внукова в Саларьево. В салоне находились более 30 человек. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении и врезался в грузовик.

По факту случившегося началась проверка. Пока сообщается, что у водителя автобуса 30-летний стаж, в парке Мосгортранса он работает 11 лет. Перед сменой мужчина прошел необходимый медосмотр.