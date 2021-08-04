"Москва и мир": виртуальная "Тройка" и день траура в Бейруте

В Москве начали тестирование виртуальной "Тройки". В нем могут принять участие все москвичи, желающие сделать городской транспорт лучше. На первом этапе к тестированию привлекут 500 человек. Им понадобится Android-смартфон со специальным модулем.

В Дептрансе рассказали, что для испытаний будут доступны абонементы "Единый" на 30 дней. Там также пояснили, что использование виртуальной "Тройки" при оплате проезда аналогично механизму оплаты товаров в магазине банковской картой. Кроме того, пассажиры смогут не беспокоиться о том, что потеряют или забудут проездной дома – он всегда будет в смартфоне.

В столичной подземке сейчас испытывают еще одну технологию. На Филевской линии проходит тестирование оплаты проезда через Face Pay – это система распознавания лиц. Турникеты, где она работает, отмечены круглыми черными стикерами на полу. В Дептрансе заверили, что персональные данные пассажиров надежно хранятся и никому не передаются.

В Ливане вспоминают погибших от взрыва в морском порту Бейрута. В первую годовщину трагедии в стране объявлен общенациональный траур. Акции в память о погибших и пострадавших организовали на набережной в бухте Святого Георгия и возле казармы, откуда выехали первые расчеты пожарных, вступившие в борьбу с огнем. Одно из центральных событий – минута молчания.

Мощность взрыва, прогремевшего в порту, составила 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. 218 человек погибли, 6,5 тысячи – пострадали. Взрывная волна уничтожила и повредила тысячи домов, более 300 тысяч местных жителей остались без крова.

Причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности. Во время сварочных работ произошло возгорание аммиачной селитры. На складе хранилось около трех тысяч тонн опасного вещества. Были арестованы более 30 человек, в том числе бывший директор порта.

В Москве простились с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Церемония проходила во дворе факультета. На панихиду пришли студенты и выпускники, педагоги и известные журналисты.

Ясен Засурский скончался 1 августа на 92 году жизни. Большую часть своей жизни – 68 лет – он посвятил журфаку МГУ. Работал на факультете практически с его основания. Он начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. Позже стал заместителем декана, а затем возглавил факультет и работал на этом посту 43 года.

С ноября 2007 года Ясен Засурский занимал почетную должность президента факультета. Его называют легендой журфака МГУ, и сейчас уже есть предложения о том, как увековечить его память. Это в том числе учреждение стипендии имени Засурского, переименование одной из аудиторий в его честь, а также организация в его кабинете мемориального музея. Еще одна инициатива – назвать журфак МГУ в честь Ясена Николаевича.