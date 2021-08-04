"Москва и мир": виртуальная "Тройка" и пожары в Греции

В столице начали тестирование виртуальной "Тройки". В нем могут принять участие все москвичи, желающие сделать городской транспорт лучше. На первом этапе к тестированию привлекут 500 человек. Им понадобится Android-смартфон со специальным модулем.

В Дептрансе рассказали, что для испытаний будут доступны абонементы "Единый" на 30 дней. Там также пояснили, что использование виртуальной "Тройки" при оплате проезда аналогично механизму оплаты товаров в магазине банковской картой. Кроме того, пассажиры смогут не беспокоиться о том, что потеряют или забудут проездной дома – он всегда будет в смартфоне.

В столичной подземке испытывают еще одну технологию. На Филевской линии проходит тестирование оплаты проезда через Face Pay – это система распознавания лиц. Турникеты, где она работает, отмечены круглыми черными стикерами на полу. В Дептрансе заверили, что персональные данные пассажиров надежно хранятся и никому не передаются.

В Ростовской области ужесточили коронавирусные ограничения. Теперь при при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты и социальных фондов требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Если ничего из этого нет, государственные и муниципальные услуги можно получить только дистанционно.

Также документы нужны для посещения фитнес-клубов, спортзалов и общепита, в том числе летних веранд. А в торгово-развлекательных центрах Ростовской области вновь запрещена работа фуд-кортов.

Тем временем в соседнем регионе – на Кубани – для туристов действуют штрафы. Сумму до 30 тысяч рублей придется заплатить тем туристам, которые посетят Краснодарский край без сертификата о вакцинации и не сделают прививку на месте в течение первых трех дней. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

В Греции огонь добрался до пригорода Афин. В экстренном порядке оттуда эвакуировали более 300 человек. Всю ночь спасатели помогали выводить людей из горящих домов. Ранее в безопасное место были вывезены жители еще трех населенных пунктов. Стихия накрыла и островную часть страны.

Один их самых больших пожаров несколько дней назад вспыхнул на Родосе. Стихия оставила без света и воды почти весь остров. Огонь чуть не уничтожил уникальный заповедник "Долина бабочек".

Природные пожары в это время для Греции явление привычное. Но в этом году стихия развивается в особых условиях. Страну накрыла одна из самых сильных волн жары за последние 40 лет.

В последнюю неделю там установился по настоящему африканский зной. Температура в некоторых районах достигает 47 градусов в тени. Синоптики прогнозируют, что опасный период будет длиться около двух недель. При этом обычно летом в Греции жара до 40 градусов стоит не более 5 дней.