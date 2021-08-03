"Москва и мир": сезон арбузов и коронавирус в Ухане

В Москве заработали 250 бахчевых развалов. Адреса можно найти на портале data.mos.ru. Больше всего точек по продаже арбузов и дынь в этом году находится в Южном и Юго-Западном округах – свыше 20.

Бахчевые везут из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани и Дагестана. Средняя цена арбуза в этом году составляет 35–45 рублей за килограмм, дыни "Колхозница" – 70–80 рублей, а "Торпеды" – около 70–90 рублей за килограмм.

Каждая партия бахчевых, которая поступает в продажу, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Информацию об этом всегда вывешивают на видном месте. Из документа можно понять, как давно делались исследования и откуда привезли арбузы или дыни.

Определить хорошую ягоду можно по внешнему виду. Арбуз нужно выбирать из большого количества рубцов и трещин. Его поверхность должна быть матовой с яркими и четкими полосками. Звук при стуке по спелому арбузу должен быть гулким.

Дожди в Крыму помогли полуострову накопить в водохранилищах около двух миллионов кубометров воды. Регион два года страдал от засухи, в некоторых населенных пунктах водоснабжение работало по графику. И прогнозы на это лето были тоже неутешительные. Но природа решила по- другому.

Дожди в Крыму идут с начала лета. Мощнейший за 100 лет циклон накрыл полуостров в середине июня, из-за него в регионе даже вводили режим ЧС. Сейчас почасовую подачу воды населению Ялты и Симферополя отменили, в Алуште водоснабжение ограничивают только по ночам.

С недостатком водных ресурсов полуостров столкнулся практически сразу после воссоединения Крыма с Россией. Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды пополнялись из подземных источников и водохранилищ. И если в этом году ситуацию исправили ливни, то в дальнейшем проблему будут решать централизовано. На устранение проблемы выделят более 48 миллиардов рублей.

Все жителей Уханя в обязательном порядке сдадут анализы на коронавирус. Власти приняли такое решение после того, как в городе ковидом заболели семь человек. Все они – рабочие, приехавшие из других регионов.

В Ухане случаев заражения не фиксировали с июня прошлого года. В городе живут 11 миллионов человек. Однако тестирование обещают провести максимально быстро и завершить в кратчайшие сроки.

В районе, где обнаружили заболевших, ввели локдаун. Прекращены занятия в школах и вузах. В общественном транспорте введены повышенные меры безопасности, включая обязательное ношение масок и измерение температуры. В метро закрыли ряд станций.

В целом по стране к этому дню зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом. Новую вспышку, вызванную штаммом "Дельта", впервые выявили в Нанкине. Сейчас она распространилась более чем на 20 провинций и городов. Въезд в Пекин запретили, местных жителей попросили выходить из дома только в экстренных случаях.