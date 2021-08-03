"Москва и мир": сезон арбузов и ДТП в Турции

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В Москве заработали 250 бахчевых развалов. Адреса можно найти на портале data.mos.ru. Больше всего точек по продаже арбузов и дынь в этом году находится в Южном и Юго-Западном округах – свыше 20.
Бахчевые везут из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани и Дагестана. Средняя цена арбуза в этом году составляет 35–45 рублей за килограмм, дыни "Колхозница" – 70–80 рублей, а "Торпеды" – 70–90 рублей за килограмм.
Каждая партия бахчевых, которая поступает в продажу, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Информацию об этом всегда вывешивают на видном месте. Из документа можно понять, как давно делались исследования и откуда привезли арбузы или дыни.
Определить хорошую ягоду можно по внешнему виду. Арбуз нужно выбирать из большого количества рубцов и трещин. Его поверхность должна быть матовой с яркими и четкими полосками. Звук при стуке по спелому арбузу должен быть гулким.
Более 98% пациентов, госпитализированных с диагнозом коронавирус, не были вакцинированы. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. И это, по его словам, прямое доказательство того, что прививка работает. Также министр отметил необходимость иммунизации всех граждан старшего возраста, за исключением тех, у кого есть противопоказания.
На фоне роста темпов вакцинации в стране падает заболеваемость. За последние сутки в России заболели чуть более 22 тысяч человек. В России сейчас прививаются четырьмя препаратами: "Спутником V", "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" и "Спутником Лайт".
Первый зарегистрированный в мире препарат от коронавируса – "Спутник V" – ободрили к применению почти в 70 странах, в том числе в Сан-Марино. Сегодня стало известно, что европейская комиссия признала сертификаты вакцинации нашим препаратом, выданные в этой республике, действительными на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны.
Троих россиян, пострадавших в ДТП в Турции, прооперировали. Их состояние пока оценивается как тяжелое, сообщили в генконсульстве России в Турции. В ведомстве заверили, что все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей. Еще десять туристов выпишут из больницы в ближайшее время.
Авария произошла накануне в Анталье. В автобусе, перевозившем туристов в аэропорт, находились 22 человека, в том числе дети. Все они – жители Самары, и Турции отдыхали по путевкам, купленным у туроператора "Интурист".
Водитель автобуса, в котором ехали россияне, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего машина врезалась в бетонное ограждение и перевернулась. Трое пассажиров погибли на месте. Пятеро получили тяжелые ранения.
Самарские власти пообещали оказать всем раненым и семьям погибших необходимую помощь. Для них организовали горячую линию. А туроператор доставит родственников пострадавших в Турцию.
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