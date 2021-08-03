"Москва и мир": сезон арбузов и пожары в Греции

15:10
В Москве заработали 250 бахчевых развалов. Адреса можно найти на портале data.mos.ru. Больше всего точек по продаже арбузов и дынь в этом году находится в Южном и Юго-Западном округах – свыше 20.
Бахчевые везут из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани и Дагестана. Средняя цена арбуза в этом году составляет 35–45 рублей за килограмм, дыни "Колхозница" – 70–80 рублей, а "Торпеды" – 70–90 рублей за килограмм.
Каждая партия бахчевых, которая поступает в продажу, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Информацию об этом всегда вывешивают на видном месте. Из документа можно понять, как давно делались исследования и откуда привезли арбузы или дыни.
Определить хорошую ягоду можно по внешнему виду. Арбуз нужно выбирать из большого количества рубцов и трещин. Его поверхность должна быть матовой с яркими и четкими полосками. Звук при стуке по спелому арбузу должен быть гулким.
Греков попросили экономить электроэнергию. Система энергоснабжения страны переживает сильнейшие нагрузки из-за аномальной жары, которая привела к лесных пожарам. Температура во многих районах достигает 44–47 градусов и это в тени. Такая погода продержится около двух недель. За сутки в стране зафиксировали более 60 новых очагов. На юге страны огонь подобрался вплотную к населенным пунктам, откуда эвакуируют людей. Сгорели десятки жилых домов и столетние оливковые рощи.
Похожая ситуация на Сицилии. Огонь там также угрожает городам. С острова эвакуируют местных жителей и отдыхающих. Всего в Италии сейчас более 800 лесных пожаров.
Зафиксированы многочисленные очаги возгорания и в соседней Испании. Проигрывают войну, объявленную стихией, и турецкие пожарные. Только за один день число неконтролируемых возгораний в стране возросло с 5 до 9. Помощь республике в борьбе со стихией оказывают Евросоюз, Россия, Азербайджан и другие страны.
В России более миллиона гектаров леса объяты огнем. В стране действуют около 200 очагов возгораний. В 9 регионах официально объявлена чрезвычайная ситуация, еще в 62 спецслужбы переведены на усиленный режим работы. От природных пожаров страдают Чукотка, Карелия, Красноярский, Хабаровский и Приморский края, Иркутская область.
Самая сложная ситуация в Якутии, где всего за сутки огонь охватить еще более 250 тысяч гектаров леса и вплотную подобрался к жилым домам. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать жителей одного из поселков. Республику накрыл дым, видимость резко упала. Местные власти не исключают, что причиной некоторых возгораний мог стать человеческий фактор.
Между тем по Центральной России прошелся ураган. В Тверской области он стал причиной гибели одного человека, не менее 6 пострадали. Повреждены десятки автомобилей и зданий. В результате разгула стихии нарушено энергоснабжение почти 200 населенных пунктов. Заливало минувшей ночью и Москву. За несколько часов в городе выпала примерно четверть месячной нормы осадков. Из-за непогоды отменили более 30 авиарейсов.
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