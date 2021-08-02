"Москва и мир": плазма с антителами к COVID-19 и пожары в Турции

В Москве заготовили 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Ее сдавали как переболевшие так и вакцинированные москвичи, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В такой плазме содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают быстрее побороть болезнь. Всего донорами стали 24 тысячи человек, при этом 17 процентов из них неоднократно проходили процедуру.

Исследования показали, что, к примеру, введение плазмы от вакцинированных позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Причем уже на 7-й день после процедуры доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75 процентов.

Для желающих стать донорами плазмы работает горячая линия. Всю информацию об условиях проведения процедуры можно найти на сайте департамента здравоохранения. Для сдачи плазмы в столице работают восемь пунктов. Донорам полагаются выплаты – 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание.

Восемь человек стали жертвами лесных пожаров в Турции, более 800 – пострадали. Огонь бушует рядом с популярными курортами: Анталья, Мармарис, Манавгат, Бодрум, Мугла. Туристов по морю вывозят из отелей.

Стихия накрыла юго-запад Турции в прошлую среду. Пламя распространяется стремительно из-за жары и сильного ветра. В полиции не исключают, что был умышленный поджог. Один подозреваемый задержан. Кроме того, о своей причастности к пожарам заявили "Дети огня" – группировка, которая в Турции признана террористической организацией, последние 20 лет регулярно устраивают лесные пожары.

Горит сейчас и соседняя Греция из-за небывалой засухи и сильных ветров. Самый крупный пожар на острове Родос. Жителей двух деревень пришлось эвакуировать. При этом пожарные не допустили распространение огня на Долину бабочек – популярный среди туристов и редчайший в Европе природный заповедник.

Пранкер, который сымитировал приступ больного коронавирусом в московском метро, получил 2 года и 4 месяца тюрьмы. Правда освободить Кароматулло Джаборова смогут уже через три недели – основном срок он уже провел в СИЗО. Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Двух подельников пранкера приговорили к двум годами лишения свободы условно с испытательным сроком.

Прошлой зимой Джаборов, находясь в вагоне метро, изобразил больного коронавирусом, у которого случился приступ. Упав на пол вагона, он имитировал судороги и конвульсии. А его приятели якобы кинулись на помощь с криками, что человек болен ковидом. Среди пассажиров возникла паника, и они ринулись к выходу. Видео пранка попало в интернет. После этого любителей розыгрышей задержали.

У Джаборова, в отличие от его сообщников, нет российского гражданства, в Москве он работал барменом. Свою вину он полностью признал. По статье о "Хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", всем троим грозило до 7 лет тюрьмы.