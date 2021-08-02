"Москва и мир": погода в столице и вспышка COVID-19 в Китае

Дожди в Москве будут идти всю неделю. А понедельник, 2 августа, станет последним жарким днем с температурой до плюс 30 градусов. 2 августа в городе может выпасть до 7 миллиметров осадков, возможна гроза и сильные порывы ветра до 12–17 метров в секунду. Как сообщили в столичном метеобюро, в ближайшие дни в городе температура опустится до 25 градусов тепла.

Уже ближайшей ночью в столицу придет холодный атмосферный фронт из-за которого дожди усилятся. В центре погоды "Фобос" сообщили, что ближайшие выходные будут последними комфортными днями для купания в Москве. После температура воды будет ниже плюс 20 градусов.

Август в целом обещают умеренно теплым и дождливым. Лето пойдет на спад, а реванш будет брать только в отдельные дни, когда столбики термометров могут подняться до 30 градусов. К середине месяца ночами будет уже свежо – до плюс 8–13.

В Китае происходит самая крупная вспышка COVID-19 с начала пандемии. Заболевшие штамом "Дельта" есть почти в половине из 32-х провинций страны, в том числе в регионах, которые считались свободными от вируса. За последние десять дней там выявлено около 300 новых случаев заболевания.

Медики начали массовое тестирование горожан после вспышки коронавируса в городе Нанкин. Сотни тысяч местных жителей сейчас находятся на изоляции. О том, что победа над коронавирусом не одержана, признают и власти США. Там зафиксирован новый пик – почти 70 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Такого в стране не было 5 месяцев.

На треть увеличилось и число летальных исходов. О новых антирекордах ежедневно сообщают практически все штаты. Около 100 миллионов американцев до сих пор не прошли вакцинацию, и резкий скачок заболеваемости в стране инфекционисты и Белый Дом, связывают именно с этим.

Пранкер, который сымитировал приступ больного коронавирусом в московском метро, получил 2 года и 4 месяца тюрьмы. Правда освободить Кароматулло Джаборова смогут уже через три недели – основном срок он уже провел в СИЗО. Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Двух подельников пранкера приговорили к двум годами лишения свободы условно с испытательным сроком.

Прошлой зимой Джаборов, находясь в вагоне метро, изобразил больного коронавирусом, у которого случился приступ. Упав на пол вагона, он имитировал судороги и конвульсии. А его приятели якобы кинулись на помощь с криками, что человек болен ковидом. Среди пассажиров возникла паника, и они ринулись к выходу. Видео пранка попало в интернет. После этого любителей розыгрышей задержали.

У Джаборова, в отличие от его сообщников, нет российского гражданства, в Москве он работал барменом. Свою вину он полностью признал. По статье о "Хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", всем троим грозило до 7 лет тюрьмы.