"Москва и мир": погода в столице и протесты в Германии

Дожди в Москве будут идти всю неделю. А понедельник, 2 августа, станет последним жарким днем с температурой до плюс 30 градусов. 2 августа в городе может выпасть до 7 миллиметров осадков, возможна гроза и сильные порывы ветра до 12–17 метров в секунду. Как сообщили в столичном метеобюро, в ближайшие дни в городе температура опустится до 25 градусов тепла.

Уже ближайшей ночью в столицу придет холодный атмосферный фронт из-за которого дожди усилятся. В центре погоды "Фобос" сообщили, что ближайшие выходные будут последними комфортными днями для купания в Москве. После температура воды будет ниже плюс 20 градусов.

Август в целом обещают умеренно теплым и дождливым. Лето пойдет на спад, а реванш будет брать только в отдельные дни, когда столбики термометров могут подняться до 30 градусов. К середине месяца ночами будет уже свежо – до плюс 8–13.

По Германии прокатилась волна митингов из-за коронавирусных ограничений. Недовольных было так много, что полицейским пришлось перекрывать площади и улицы городов. Самый массовый митинг прошел в центре Берлина – на него собрались несколько сотен человек. Власти заявили, что на таких демонстрациях невозможно соблюдать правила социальной дистанции. В общей сложно были задержаны почти 600 человек, от действий протестующих пострадали более десяти полицейских.

Во Франции протесты не утихают уже почти месяц. За прошедшие выходные в стране 19 человек задержанных демонстрантов. Протесты объединили более 200 тысяч французов. Особенно многолюдно было в Париже. Митингующие вступали в стычки с полицейскими, в ответ те применяли слезоточивый газ и водометы.

Причиной для акций протеста стал новый закон о санитарных пропусках. Он открывает владельцам этого документа, то есть тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом, доступ в большинство заведений.

В России начались выплаты семьям, в которых есть дети школьного возраста. На каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет полагается по 10 тысяч рублей. Единовременное пособие положено также семьям, где есть подростки с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение в школе.

Изначально выплату пособий планировали начать 16 августа. Однако президент поручил ускорить начало реализации проекта и передвинуть срок на две недели. Сделано это для того, чтобы дать родителям больше времени для подготовки к новому учебному году.

Автоматического начисления выплаты в этом году не будет. Заявление на получении денег надо подать до 1 ноября. Его можно принести лично в Пенсионный фонд или направить через портал госуслуг. Сделать это может один из родителей или законных представителей. Никаких дополнительных справок не потребуется. Срок рассмотрения заявления – не более 5 дней.

Между тем эксперты предупреждают, правительственный проект вызвал всплеск активности мошенников. В интернете появились сотни сайтов, на которых злоумышленники предлагали свою помощь в получении выплат. Одним из самых популярных способов обмана является просьба заплатить комиссию за несуществующий налог.