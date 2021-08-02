"Москва и мир": плазма с антителами к COVID-19 и пожары в Турции

В Москве заготовили 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. Ее сдавали как переболевшие так и вакцинированные москвичи, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В такой плазме содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают быстрее побороть болезнь. Всего донорами стали 24 тысячи человек, при этом 17 процентов из них неоднократно проходили процедуру.

Исследования показали, что, к примеру, введение плазмы от вакцинированных позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Причем уже на 7-й день после процедуры доля пациентов с отрицательным ПЦР составляла 75 процентов.

Для желающих стать донорами плазмы работает горячая линия. Всю информацию об условиях проведения процедуры можно найти на сайте департамента здравоохранения. Для сдачи плазмы в столице работают восемь пунктов. Донорам полагаются выплаты – 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание.

Восемь человек стали жертвами лесных пожаров в Турции, более 800 – пострадали. Огонь бушует рядом с популярными курортами: Анталья, Мармарис, Манавгат, Бодрум, Мугла. Туристов по морю вывозят из отелей.

Стихия накрыла юго-запад Турции в прошлую среду. Пламя распространяется стремительно из-за жары и сильного ветра. В полиции не исключают, что был умышленный поджог. Один подозреваемый задержан. Кроме того, о своей причастности к пожарам заявили "Дети огня" – группировка, которая в Турции признана террористической организацией, последние 20 лет регулярно устраивают лесные пожары.

Горит сейчас и соседняя Греция из-за небывалой засухи и сильных ветров. Самый крупный пожар на острове Родос. Жителей двух деревень пришлось эвакуировать. При этом пожарные не допустили распространение огня на Долину бабочек – популярный среди туристов и редчайший в Европе природный заповедник.

В России начались выплаты семьям, в которых есть дети школьного возраста. На каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет полагается по 10 тысяч рублей. Единовременное пособие положено также семьям, где есть подростки с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение в школе.

Изначально выплату пособий планировали начать 16 августа. Однако президент поручил ускорить начало реализации проекта и передвинуть срок на две недели. Сделано это для того, чтобы дать родителям больше времени для подготовки к новому учебному году.

Автоматического начисления выплаты в этом году не будет. Заявление на получении денег надо подать до 1 ноября. Его можно принести лично в Пенсионный фонд или направить через портал госуслуг. Сделать это может один из родителей или законных представителей. Никаких дополнительных справок не потребуется. Срок рассмотрения заявления – не более 5 дней.

Между тем эксперты предупреждают, правительственный проект вызвал всплеск активности мошенников. В интернете появились сотни сайтов, на которых злоумышленники предлагали свою помощь в получении выплат. Одним из самых популярных способов обмана является просьба заплатить комиссию за несуществующий налог.