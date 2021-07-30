"Москва и мир": благоустройство острова Балчуг и обязательная вакцинация в США

На острове Балчуг с 31 июля ограничат движение на некоторых участках. На Софийской, Раушской, Космодемьянской и Садовнической набережных будут менять асфальт, всего заменят более 140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В районе работ организовано одностороннее движение, установлены ограждения и временные дорожные знаки.

Также специалисты реконструируют водосточную сеть, а тротуары замостят гранитной плиткой. Для пассажиров общественного транспорта обустроят три комфортных остановочных павильона, оснащенных беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов. Вдоль набережных высадят сотни деревьев и тысячи кустарников.

В США могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Такого развития событий не исключает Джо Байден. Президент подчеркнул, что на этот шаг могут пойти власти Штатов или владельцы отдельных предприятий. Глава Белого Дома уже обсудил идею с представителями Минюста, и заручился их поддержкой.

Ранее в Соединенных Штатах вакцинироваться или регулярно сдавать тесты на наличие вируса обязали госслужащих. Такая же учесть в ближайшее время ждет военнослужащих. Об этом уже заявил Пентагон. Что касается остальных американцев, то тут пока власти решили использовать метод пряника. Джо Байден предложил выплачивать вакцинированным американцам по 100 долларов. Уже с 30 июня такие стимулирующие выплаты гарантированы жителям Нью-Йорка. Денежное вознаграждение за первый укол инъекцией можно получить в любом пункте вакцинации, которых в городе более 400.

В Москве отменили обязательное ношение перчаток к общественных местах. Этот режим действовал в столице больше года. Сергей Собянин объяснил свое решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

Благодаря массовой вакцинации количество новых случаев COVID-19 снизилось более чем в 2 раза. Меньше стало и госпитализаций – в 1,5 раза по сравнению с июнем. Однако мэр призвал горожан продолжать носить маски в общественных местах, и вакцинироваться от коронавируса.

Смягчают ограничительные меры и в Санкт-Петербурге. Со 2 августа в городе возобновят работу фудкорты и аттракционы, расположенные на открытом воздухе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Для возобновления работы предприятиям необходимо получить специальный QR-код и контролировать количество посетителей. В парке развлечений на одного человека должно приходиться 12 квадратных метров территории, а сотрудники заведения должны быть вакцинированы. Похожие требования предъявляются и к заведениям общепита.