"Москва и мир": благоустройство острова Балчуг и обязательная вакцинация в США

На острове Балчуг с 31 июля ограничат движение на некоторых участках. На Софийской, Раушской, Космодемьянской и Садовнической набережных будут менять асфальт, всего заменят более 140 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В районе работ организовано одностороннее движение, установлены ограждения и временные дорожные знаки.
Также специалисты реконструируют водосточную сеть, а тротуары замостят гранитной плиткой. Для пассажиров общественного транспорта обустроят три комфортных остановочных павильона, оснащенных беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов. Вдоль набережных высадят сотни деревьев и тысячи кустарников.
В США могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Такого развития событий не исключает Джо Байден. Президент подчеркнул, что на этот шаг могут пойти власти Штатов или владельцы отдельных предприятий. Глава Белого Дома уже обсудил идею с представителями Минюста, и заручился их поддержкой.
Ранее в Соединенных Штатах госслужащих обязали вакцинироваться или регулярно сдавать тесты на наличие вируса. Такая же учесть в ближайшее время ждет военнослужащих. Об этом уже заявил Пентагон. Что касается остальных американцев, то тут пока власти решили использовать метод пряника. Джо Байден предложил выплачивать вакцинированным американцам по 100 долларов. Уже с 30 июня такие стимулирующие выплаты гарантированы жителям Нью-Йорка. Денежное вознаграждение за первый укол инъекцией можно получить в любом пункте вакцинации, которых в городе более 400.
Россиянам дали больше времени для загрузки результатов ПЦР-тестов на сайт госуслуг после возвращения из-за границы. По распоряжению главного санитарного врача Анны Поповой теперь на это отводится четыре дня.
До этого путешественникам необходимо было уложиться в трехдневный срок. Тем, кто сделал прививку или в последние полгода переболел коронавирусом, ПЦР-тест сдавать не нужно. Решение принято на фоне расширения туристических направлений для россиян.
9 августа из России начнут летать самолеты в Египет. Пока совершать рейсы разрешили только одной авиакомпании – "Россия". Возить туристов будут в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Ассоциация туроператоров уже обратилась к главе Оперштаба с просьбой возобновить чартеры. В АТОР прокомментировали и цены, на которые стоит рассчитывать россиянам, выбравшим Египет для отдыха. Пока пакетные туры обойдутся согражданам на 60–80% дороже аналогичных предложений в Турции. Но если в Египет запустят чартеры, то ситуация изменится.
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