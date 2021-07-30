"Москва и мир": отмена ношения перчаток в столице и пожары в Турции

В Москве отменили режим ношения перчаток, который действовал более года. Указ об этом подписал Сергей Собянин. Свой решение мэр объяснил улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Благодаря массовой вакцинации количество новых случаев COVID-19 снизилось более чем в 2 раза. Меньше стало и госпитализаций – в 1,5 раза по сравнению с июнем. Указ мэра коснулся также сотрудников ресторанов и кафе.

При этом власти призывают горожан активнее вакцинироваться и носить маски в общественных местах. Проверки за соблюдением масочного режима в столичном транспорте продолжатся.

Бодрум возвращается к привычной жизни. Власти провинции сообщили, что лесные пожары, которые бушевали в окрестностях турецкого курорта, удалось полностью потушить. Туристы, эвакуированные из отелей по морю, вернулись обратно.

Однако в соседних регионах ситуация по-прежнему тяжелая. Леса горят в 7 турецких провинциях. Погибли не менее четырех человек, пострадали более 180. Стихия бушует в том числе в популярной у туристов Антальи.

Еще один крупный пожар вспыхнул в Мармарисе. Отдыхающим на этом курорте тоже пришлось прервать пляжный отдых. Некоторые отели вынуждены эвакуировать постояльцев. Сдерживать натиск огня в регионе пожарные пытаются при помощи пяти вертолетов, самолета и другой спецтехники. Лесные пожары начались в Турции 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на десятки гектаров и добрался до жилых домов.

Россиянам дали больше времени для загрузки результатов ПЦР-тестов на сайт госуслуг после возвращения из-за границы. По распоряжению главного санитарного врача Анны Поповой, теперь на это отводится четыре дня.

До этого путешественникам необходимо было уложиться в трехдневный срок. Тем, кто сделал прививку или в последние полгода переболел коронавирусом, ПЦР-тест сдавать не нужно. Решение принято на фоне расширения туристических направлений для россиян.

9 августа из России начнут летать самолеты в Египет. Пока совершать рейсы разрешили только одной авиакомпании – "Россия". Возить туристов будут в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Ассоциация туроператоров уже обратилась к главе Оперштаба с просьбой возобновить чартеры. В АТОР прокомментировали и цены, на которые стоит рассчитывать россиянам, выбравшим Египет для отдыха. Пока пакетные туры обойдутся согражданам на 60–80% дороже аналогичных предложений в Турции. Но если в Египет запустят чартеры, то ситуация изменится.