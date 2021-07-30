"Москва и мир": непогода в столице и пожары в Турции

14:10
В Москве до конца дня будет действует экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Дождь в городе идет с утра. Власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды. А в МЧС напомнили основные правила в такую погоду: пешеходам стоит обходить шаткие конструкции, а автомобилистам не парковаться под деревьями и избегать резких маневров.
Мосводосток в связи с дождливой погодой вывел на улицу 300 бригад и почти столько же единиц техники, чтобы оперативно реагировать на подтопления. О скоплении воды у дома, на дорогах и в подземных переходах можно сообщать в Единый диспетчерский центр, в Мосводосток и Гормост. В пятницу, 30 июля, температура в городе поднимется до +24 градусов, а с 31 июля начнет расти. В выходные в столице будет +28–29, обещают кратковременные дожди.
Бодрум возвращается к привычной жизни. Власти провинции сообщили, что лесные пожары, которые бушевали в окрестностях турецкого курорта, удалось полностью потушить. Туристы, эвакуированные из отелей по морю, вернулись обратно.
Однако в соседних регионах ситуация по-прежнему тяжелая. Леса горят в 7 турецких провинциях. Погибли уже не менее четырех человек, пострадали более 180. Стихия бушует в том числе в популярной у туристов Анталии.
Еще один крупный пожар вспыхнул в Мармарисе. Отдыхающим на этом курорте тоже пришлось прервать пляжный отдых. Некоторые отели вынуждены эвакуировать постояльцев. Сдерживать натиск огня в регионе пожарные пытаются при помощи пяти вертолетов, самолета и другой спецтехники. Лесные пожары начались в Турции 28 июля с возгорания недалеко от курортного города Манавгат. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на десятки гектаров и добрался до жилых домов.
В Москве отменили обязательное ношение перчаток к общественных местах. Этот режим действовал в столице больше года. Сергей Собянин объяснил свое решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе.
Благодаря массовой вакцинации количество новых случаев COVID-19 снизилось более чем в 2 раза. Меньше стало и госпитализаций – в 1,5 раза по сравнению с июнем. Однако мэр призвал горожан продолжать носить маски в общественных местах, и вакцинироваться от коронавируса.
Смягчают ограничительные меры и в Санкт-Петербурге. Со 2 августа в городе возобновят работу фудкорты и аттракционы, расположенные на открытом воздухе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Для возобновления работы предприятиям необходимо получить специальный QR-код и контролировать количество посетителей. В парке развлечений на одного человека должно приходиться 12 квадратных метров территории, а сотрудники заведения должны быть вакцинированы. Похожие требования предъявляются и к заведениям общепита.
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