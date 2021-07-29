"Москва и мир": ТПУ "Печатники" и эвакуация в турецком Мармарисе

Новый транспортно-пересадочный узел "Печатники" планируют открыть в 2022 году, сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел ход строительства одноименной станции на МЦД-2. Она возводится между платформами Люблино и Текстильщики, и в итоге станет современным городским вокзалом.

Когда станция Печатники на МЦД-2 будет построена, пересадку между диаметром и метро организуют по принципу сухие ноги и займет она считанные минуты. Сейчас путь от ближайшей действующей платформы Люблино до станции метро Печатники – больше километра, это 15 минут пешком, идти нужно по улице.

В турецком Мармарисе началась эвакуация жителей и туристов из отелей. В непосредственной близости от жилых кварталов бушует сильный лесной пожар. При этом власти говорят, что вывозят людей пока в профилактических целях. Направление ветра не позволяет огню перебросится на здания.

В целом на южном побережье ситуация с пожарами постепенно нормализуется. Почти все очаги возгорания спасателям удалось взять под контроль. До этого стихия успела охватить несколько десятков гектаров, в том числе курортной Анталии.

По официальным данным, жертвами стихии стали минимум три человека, несколько десятков человек обратились за помощью к медикам. Российские дипломаты попросили сограждан, находящихся на турецких курортах быть крайне осторожными. При этом, как отмечают туроператоры, российских отдыхающих пожары не испугали. Россияне не отказываются от забронированных туров. В агентства поступают лишь единичные звонки с вопросами о переносе оплаченной поездки.

Почти 21,5 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Такие данные озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подавляющая часть – около 20 миллионов – привилась "Спутником V", "ЭпиВакКорону" предпочел примерно 1 миллион человек, на треть меньше вакцинировались "КовиВаком".

Согласно статистике, менее одного процента среди тех, кто прошел полный курс вакцинации, заражаются коронавирусом. Анна Попова также отметила, что за последнюю неделю количество заболевших в России снизилось на четыре с половиной процента. При этом главный санитарный врач констатировала, что из-за появления опасных мутаций, для создания коллективного иммунитета в стране надо привить не 60% россиян, как говорилось ранее, а 80.

Ранее Роскомнадзор заблокировал около тысячи сайтов, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. Нарушителям закона грозит до 2 лет лишения свободы, от наказания не уйдут и покупатели. За приобретение поддельного документа их ждет до года тюрьмы.