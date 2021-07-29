"Москва и мир": система ЕМИАС и пожары в Турции

В Москве к единой медицинской информационно-аналитической системе подключили 65 процентов стационаров – это 43 больницы, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что впервые к ЕМИАС подключили хоспис. И к концу года систему планируют внедрить во всех таких учреждениях в столице.

ЕМИАС облегчает жизнь медикам. Бумажной работы у них становиться меньше, поскольку все данные о пациенте вносятся в электронную медкарту. Это позволяет врачам выстраивать более эффективную тактику лечения, оценивать динамику состояния больных и в целом контролировать эффективность медпомощи.

Когда стационары подключают к единой медицинской информационно-аналитической системе, там устанавливают современное программное оборудование, а персонал проходит обучение. Недавно ЕМИАС появилась в четырех больницах, где около двух тысяч врачей и медсестер научили работать в новой системе.

Жертвой масштабного лесного пожара в турецкой Анталье стал один человек, еще более 60 местных жителей обратились к медикам за помощью. Огонь вспыхнул накануне. Сейчас пламенем объяты уже несколько десятков гектаров леса. Его быстрому распространению способствует сильный ветер. Стихия уже добралась до жилых домов курортную города Манавгат.

В пострадавшем регионе началась экстренная эвакуация. Бороться со стихией пожарным и волонтерам помогают два самолета, десятки вертолетов и больше сотни единиц спецтехники. Причины пожара пока не названы, но местные власти уверены, что все дело в жаре, которая установилась в регионе.

В посольстве России сообщили, что соотечественники, находящиеся на отдыхе в Турции, в ведомство за помощью не обращались. Ростуризм, в свою очередь, обратился к отдыхающим на пострадавшем курорте с просьбой не покидать территории отели. Все экскурсии в зоне стихийного бедствия приостановлены.

Почти 21,5 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Такие данные озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подавляющая часть – около 20 миллионов – привились "Спутником V", "ЭпиВакКорону" предпочли примерно миллион человек, на треть меньше вакцинировались "КовиВаком".

Согласно статистике, менее одного процента среди тех, кто прошел полный курс вакцинации, заражаются коронавирусом. Анна Попова также отметила, что за последнюю неделю количество заболевших в России снизилось на четыре с половиной процента. При этом главный санитарный врач констатировала, что из-за появления опасных мутаций, для создания коллективного иммунитета в стране надо привить не 60% россиян, как говорилось ранее, а 80.

Ранее Роскомнадзор заблокировал около тысячи сайтов, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. Нарушителям закона грозит до 2 лет лишения свободы, от наказания не уйдут и покупатели. За приобретение поддельного документа их ждет до года тюрьмы.